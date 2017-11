Állva hagyta Európát a magyar építőipar

GDP és teljes építőipari kibocsátás változása 2014-2020 (év/év, %)

A jelenlegi kilátások szerint egészen 2020-ig Magyarország marad az élen összesen 33 százalékos teljes építési piaci növekedésével. A tartós növekedést az egyre több lakásprojekt mellett a kormányzati beruházások magas száma is megalapozza. Problémás lehet azonban a lakásépítéseknél az áfakedvezmény megszüntetése 2020 elején, a már jelenleg is fellépő munkaerőhiány, az építőanyag és a munkaerő árának jelentős növekedése, valamint az építőipar technológiai fejletlenségének hatékonyság-csökkentő szerepe.

Forrás: Euroconstruct

Teljes építőipari kibocsátás

A konferencián az Euroconstruct 19 tagországára vonatkozó előrejelzés szerint ebben az évben az építési teljesítmény összességében 3,5 százalékkal fog nőni, melynek motorja a lakásépítés. Az idei növekedés két okból is figyelemreméltó: egyrészt Európában az építési piacot érintő intézkedések növekedése 2006 óta most érte el a legmagasabb fokát, azaz a pénzügyi válság kitörése előtti állapotot. Másfelől, az építési kereslet mind a 19 tagországban nőtt 2017-ben.2014 óta Európa építőipara folyamatosan növekedési periódusban van: 2014 és 2017 között az építési teljesítmény 9 százalékkal emelkedett és 2020-ra további 6 százalékos növekedés várható. A növekedés mértéke valamelyest lassulni fog a magasépítésben, mind a lakás, mind a nem-lakás célú építmények építése területén, és középtávon a mélyépítés lesz piacvezető. A mélyépítésre 2018-ra és 2019-re is 4 százalékos növekedést prognosztizálnak.

Forrás: Euroconstruct