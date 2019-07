Aranyáron mérik a szállásokat a Sziget Fesztivál alatt

Szállások a Sziget területén

Práter Park 2. 1083 Budapest, Tömő utca 58. 56 db lakás

36 - 54 m2 alapterület Átadás:

2019. dec 37.5 - 40 M Ft Ajánlatot kérek

Park West 1134 Budapest, Szabolcs utca 15-25. 229 db lakás

32 - 79 m2 alapterület Átadás:

2021 H1 25.8 - 112 M Ft Ajánlatot kérek

Szállások a fesztivál területén kívül

Nerium Park 1139 Budapest, Petneházy utca 47 186 db lakás

32.9 - 82.4 m2 alapterület Átadás:

2019 Q1 22.9 - 72.5 M Ft Ajánlatot kérek

Megközelítés szempontjából kényelmes, ha a szállásunk a fesztivál területén van, így nem kell kilométereket gyalogolni minden nap az egyes koncertekért, azonban ezen belül is rengeteg lehetőségünk van. Ha a színpadoktól kicsit távolabb, kulturáltabb körülmények között szeretnénk lakni, érdemes valamelyik kempinget választani.Ennek árai egy hétre nagyjából 30 ezer forinttól indulnak, de rengeteg típusú, méretű, elhelyezkedésű szálláshely között válogathatunk. Fontos kérdés, hogy saját sátrat viszünk, vagy ott bérelünk. Utóbbi esetben az egyik kempingben 2 fő részére további 30 ezer, 4 fő részére további 45 ezer forintot kell fizetni. A repülővel érkezők közül éppen ezért vannak, akik a közeli hipermarketben egy olcsóbb sátrat vásárolnak és azzal érkeznek a fesztiválra.A sátrakon kívül sokkal masszívabb, kényelmesebb, zárható szálláslehetőségek is rendelkezésre állnak. Bár ezek közül a 2 fő részére 190 ezer forintba kerülő sátorházak mostanra elfogytak, de vannak még matraccal, árammal és világítással felszerelt kétszemélyes kunyhók, amik 128 ezer forintba kerülnek a fesztivál teljes idejére.A családosoknak érdemes lehet a családi kempinget választani, amit azok a vendégek vehetnek igénybe, akik 14 éven aluli gyerekkel érkeznek. A szintén nagyjából 30 ezer forintba kerülő jegyekért két személy esetén itt is 2x2 méter, három-négy személy esetén 4x2 méteres sátorhelyet kapnak. Ebben a kempingben a zuhanyzók mellett extra mellékhelyiségek is megtalálhatók, valamint 24 órás recepció, játszóház, közösségi hely és animátorok is rendelkezésre állnak.A környezettudatos fesztiválozók választhatják az eco kempinget, ahova a belépő valamivel drágább, mintegy 45 ezer forint, a kétszemélyes kartonsátorért pedig 28 ezer forintot kell fizetni. Ezen a területen jellemző a természetes anyagok alkalmazása, víztakarékos wc-k, napelemes telefontöltők és biológiailag lebomló takarítóanyagok használata.A lakókocsival érkezőknek pedig a karaván kemping ajánlott, ahova 92 500 forintért lehet behajtani, az utánfutón húzott lakókocsik esetében azonban csak a lakókocsi maradhat a kempingben az autóval az arra kijelölt helyen kell parkolniuk.Végül - bár ezekben már szintén elfogytak a helyek - a látogatók olyan alternatív lehetőségek közül is választhattak, mint a kétszemélyes harmonikaház, a farmház és az egyszerű faház. Kempingtől függetlenül egyébként felárért különböző további kiegészítőket lehet igényelni, ilyen például a sátor, a polifoam, a hálózsák, a LED lámpa vagy a takaró.A fesztivál idején megnő a kereslet az Airbnb-n hirdetett lakások iránt is. A helyszínhez legközelebbi lakás a fesztivál bejáratától 3-400 méterre van, ott egy főre a hét éjszakára közel 180 ezer forint a szállás. A bejárattól távolodva azonban lejjebb mennek az árak. Másfél-két kilométerre akár 100-150 ezer forint is elég lehet a heti szállásra, de vannak extrémebb opciók is, az egyik legdrágább - még elérhető - szállás egy kétszobás panel a közeli lakótelepen, amiért a Sziget hetére, 4 főre, közel 1 millió forintot kér a tulajdonos.