Arcfelismerés a plázákban? - Nagy változás előtt állunk

A konferencia egyik délután szekciójábanelőadásában egy esettanulmányt mutatott be a közönség számára, egy oroszországi ritmikus sportgimnasztikai centrumról, amely a BIM (épületinformációs modellezés) segítségével készülhetett el. Amikor megfogalmazódott az igény, hogy a létesítmény okos épület legyen, a projektért felelős cég kiválasztotta a szoftvert, amit megtanultak használni, majd digitalizálták a vállalat folyamatait, így a tervezés, a kivitelezés és az üzemeltetés is integrálttá vált a BIM segítségével, vagyis megkezdődhetett az egyes területek közötti információcsere.

Gondoljanak bele, mi történt volna a Ryanairrel, vagy Wizz Airrel, ha nem lehetett volna interneten keresztül megvenni a jegyeket? Valóban ennyire sikeres lett volna? Nyilván nem, ehhez kell a távközlés.

a távközlés fontosságára hívta fel a figyelmet, amely nélkül a legtöbb iparágban nem lehetne bevezetni új technológiákat, és így a sikerük is kétséges lenne.Előadásában beszélt arról is, hogy egy okos irodaház kialakításánál a fejlesztés minden ciklusában szükséges az ICT (információ- és kommunikációtechnológia) infrastruktúrát szem előtt tartani. Az okos megoldások olcsóbbá, könnyebben üzemeltetővé és kényelmesebbé teszik az épületeket, irodaházakat.

Mi mindenre jó a proptech?

A proptech, arról szól, hogy folyamatokat egyszerűsít és optimalizál, de senkinek nem kötelező ezeket az újdonságokat alkalmazni. A fejlesztőknek tudniuk kell, hogy ezekből melyik csomagot válasszák, nyilván másra van szükség egy irodaházban és egy logisztikai parkban.

Ha megnézzük a BauAppot - egy alkalmazás, aminek az egyik modulja az építőipari folyamatokat rendszerezi, digitalizálja - akik fél évvel ezelőtt indultak, jelenleg pedig 30 partnerrel dolgoznak ebben az iparágban, nem mondhatjuk, hogy annyira lassú lenne az új technológiák térnyerése, hiszen fél év alatt ilyen terjedésre is van példa.

Amszterdamban van egy 15 emeletes irodaépület, amiben 28 ezer szenzor van beépítve kívül és belül. Ezek elemeznek, és akkora adatmennyiséget képesek gyűjteni, hogy az épület folyamatosan javulhat, fejlődhet. Az legyen a legnagyobb bajunk, hogy túl sok az adat.

a beszélgetés során azt hangsúlyozta, hogy a proptech megoldások során az üzemeltetőknek azt kell lekövetniük, hogy hogyan tudnának a bérlőknek a legtöbbet adni.Akár egy "B", vagy "C" kategóriás irodaházban is alkalmazható a proptech, pont a költséghatékonyság miatt. Ilyenkor nem a karbantartót váltjuk ki, hanem az ő munkáját gyorsítjuk, például nem kell minden tavasszal és ősszel hívni a szerelőket, hogy ellenőrizzék a gépeket, hanem a rendszer magától megmondja, hogy mikor jött el az ideje a karbantartásnak.További összefoglaló cikkeink a konferenciáról:Arra a kérdésre, hogy az építőiparban miért nem terjedt el a digitalizáció,azt válaszolta, hogy egy új technológia befogadása nagyon nehéz egy olyan materiális iparágban, mint az építőipar. A nehezebb egyben azt is jelenti, hogy lassabb, ugyanakkor hozzátette:A következő évek kilátásaira azt mondta a szakember, hogy a jövőben nem lehet kérdés, hogy az adott cégvezető "digitális" legyen, illetve, hogy szót értsen az IT-s kollégáival. Ami pedig számunkra még folyamatban lévő proptech projekt, az máshol már jól működő rendszer:

Property Investment Forum 2018 (galéria, 23 kép)

hozzátette, hogy ha van hatékonyságbeli, költségoldali, valamint időbeli nyomás az iparágban, akkor az jócskán fel tudja gyorsítani a digitalizációt. Ez történt például a logisztikában, ahol nagyon gyorsan terjedt el, hogy a szállítmányozási cégeknek digitalizálni kellett a folyamataikat. Ha már az adaptációs időszak megvolt, a későbbiekben az egész rendszer sokkal jobban tud működni. A digitalizáció egyben a változáshoz való nyitottság is.az új technológiák jogi vonaláról beszélt. A proptech megváltoztatja a tranzakciókat, okos szerződések jönnek létre, ahogyan az a blockchain alapú szerződéseknél is látható. Egy ilyen kriptovaluta alapú szerződésnél az ingatlanok finanszírozása is feldarabolható, ami új kérdéseket is felvet. Grúziában már működik a blockchain alapú ingatlannyilvántartási rendszer, Svédországban most vezetik be.Arra sincs még jogi megoldás, hogy miként kezeljük, ha egy bevásárlóközpontban nézik és tárolják a vevők útvonalait, vagy pl. arcfelismerés alkalmaznak, hogy felismerjék a vásárló nemét és korát, és ez alapján dobálják fel lehetőségeket az aktuális ajánlatokról.a beszélgetés során elmondta, hogy még a tervezés előtt is elindulhat a folyamatok digitalizálása, erre jó példa a BIM alapokkal rendelkező általuk fejlesztett dRofus, amely a kórházak esetében először az igényeket gyűjti össze (műtő színe, hőmérséklet, stb.) és ezt követően kerül sor a tervezésre, majd a kivitelezésre.