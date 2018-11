Átalakítja a városlakók életét a mesterséges intelligencia

Szemerey Samu vezető településügyi szakértő Lechner Tudásközpont Szakterületei a technológia, a kreatív iparágak és az épített környezet kölcsönhatásai, az építészet médiatörténete és a tervezői praxis innovációja. Tanácsadóként és stratégiai tervezőként számos fejlesztési... Tovább »

146 ország több mint 840 kiállítója vett részt a nyolcadik alkalommal megrendezett Barcelona Smart City Expo - World Congress nemzetközi szakkiállításon, aminek fókuszában a digitális átalakulás, a városi környezet, a mobilitás, a kormányzás és finanszírozás állt. Több mint 400 szakértő adott elő, a programokra közel 20 000 látogató érkezett. A kiállítótérben a világ minden tájáról érkező kis és nagy cégek egyaránt képviselték magukat, a magyar fejlesztőket a BKK Futár képviselte a T-Systems pavilonjában.Az idei konferencián alig esett szó az okosváros kategóriákról, vagy éppen a mindenre megoldást nyújtó víziókról, ellenben mindenhol adatfeldolgozásra, adatelemzésre és platform-megközelítésre építettek a kiállítók, különösképp a mesterséges intelligencia alkalmazására.Látványos volt Barcelona pavilonja, ahol a város az okos fejlesztéseknek nagyon határozott kereteket adott. A program három alappillére a digitális transzformáció, a digitális innováció és a digitális empowerment, azaz a városlakók középpontba emelése. Minden fejlesztés, amit létrehoztak nyílt forráskódú és más városok számára elérhető. Barcelona mellett számos más város pavilonján is látható volt, hogy a települések mára felismerték, hogy milyen lényeges az egymással együttműködés és a hálózatban gondolkodás.Az eseményen megválasztották 2018 legokosabb városát, aminek a címét Szingapúr nyerte el, valamint másik 6 kategóriában is hirdettek győzteseket, amelyről bővebben itt írtunk:A konferenciána Lechner Tudásközpont Települési Szolgáltatások osztályának szakértői is részt vettek, és élőben közvetítettek az eseményről.