Az összes HÉV-et felújítanák és az új budapesti híd tervezése is elindult

a csepeli és ráckevei HÉV-et a Soroksári út nyomvonalán mélyvezetésben bevinnék a Kálvin térig

megszűnne a HÉV-sín a Müpa és a Nemzeti Színház előtti Duna-parton

Fürjes Balázs Budapestért és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár

A fejpályaudvarok mellett az állomások és megállóhelyek szerkezete is korszerűsítésre szorul, például Zugló, Kőbánya alsó és Kőbánya-Kispest. Zuglónak a felújítása már jövőre megkezdődik, 2020-tól erre összejön a forrás, így 2022-től már egy felújított környezet várhatja az utasokat.

Fürjes Balázs, a Budapestért és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár a Demokratának adott interjúban több olyan beruházásról is beszámolt, ami a főváros és kormány jövőbeli tervei között szerepel. Ezek a következők:Emellett felújítanák a Nyugati pályaudvart, a vasúti forgalom jelentős része ugyancsak a föld alá kerülne. Az ezekkel kapcsolatos részletesebb elképzelésekről a tavaly ősszel megrendezett Portfolio 2030 Konferencián elmondta, hogy a fejpályaudvarok hatalmas területet foglalnak el, amelyeket a megváltozott technika miatt már nem használ ki a vasút. Mind a Keleti-, mind a Nyugat pályaudvaron fontos lenne a felújítás, de emellett a pályaudvarok kapaciátsbővítésére is szükség van. Ha a Déli és a Nyugati közötti alagút megvalósulna, a két fejpályaudvarunk átmenő pályaudvarrá válhatna, aminek a kelet-nyugati országrészek közti közlekedésben lenne nagy jelentősége. Székesfehérvárról például megállás nélkül be lehetne jutni a Nyugatiba, és ezek a vonatok akár Miskolc irányába tovább tudnának menni.az interjúban a Rákóczi hídtól délre eső területre tervezett Diákvárosról is beszélt, a mintegy 135 hektáros terület rozsdaövezetének és elhanyagolt részeinek fejlesztésével egy 12 ezer diák elszállásolására alkalmas kollégiumot, valamint többek között egy 15 ezer férőhelyes atlétikai stadiont is kialakítanának.Szóba került az is, hogy megkezdődött az új budapesti híd tervezése, amely Dél-Budát, Észak-Csepelt és Dél-Pestet köti majd össze, az M1-M7 bevezető szakaszától a Jászberényi útig.Az államtitkár hozzátette, hogy biztos benne, hogyezen kívül hamarosan a Közfejlesztések Tanácsa elé terjeszti a 3-as metró meghosszabbítását Káposztásmegyer irányába, valamint néhány villamosvonal megvalósítását és a BKV-járműpark további megújítását is.Budapest további fejlesztési terveiről a városvezetők és a városfejlesztésért felelős szakértők a Portfolio által ősszel megrendezett Budapest 2030 konferencián részletesebben is beszéltek, melyről további cikkek ide kattintva érhetők el.