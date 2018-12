Budapesten közlekedni? - Ez az igazi kihívás

Hogy mik vannak?

Az interjú során a Magyar Kerékpárosklub elnöke elmondta, hogy az alapvető fővárosi céljuk, hogy a kerékpárosok részaránya elérje a 10 százalékot, ehhez azonban a 8 milliárdos külön keretet, amit csak a budapesti kerékpáros fejlesztésekre fordít a város, némiképp máshogy kellene felhasználni. A tervek alapján a kerületközpontok fejlesztésére fordítják, ezek mellett azonban szerencsésebb lenne például a kerékpáros ingázást is segíteni, hogy a belvárosba sugárirányból be tudjanak járni az emberek.Hozzátette azt is, hogy az idei már olyan év, amikor újra nőtt a bringázók száma Budapesten, miközben az autók száma is folyamatosan nő,Ez azt is jelenti, hogy minden évben hamarabb kell elindulni a munkahelyre, iskolába stb. egészen addig amíg eljön egy határ és az autózás melletti alternatívák nyernek, vagy akár egy költözést, munkahely váltást is megér, az ingázási idő lecsökkentése.Nyilvánvalóan mindenki számára kényelmesebb lenne, illetve élhetőbbé válna Budapest, ha kevesebb dugó lenne az utakon, kiépülne egy összefüggő kerékpáros úthálózat, a tömegközlekedés is az utasszámnak, kihasználtságnak megfelelően lenne továbbfejlesztve, és a zöld övezetek megtartásával még a gyalogosokra érdekeit is figyelembe vennék a városfejlesztés során. Nehéz mindenkinek megfelelni, jó hír azonban, hogy már rengeteg olyan kezdeményezés van minden oldalról, ami boldogabbá teheti az egyes csoportokat.Gyalogosként minden olyan fejlesztésnek lehet örülni, ahol egy elhanyagolt közparkot újítanak fel, vagy akár egy forgalmasabb útszakaszon alakítanak ki szélesebb járdát és külön kerékpárutat. Utóbbinál, a már említett 8 milliárd forint fővárosi kerékpáros fejlesztésekre fordított összeg, azt a célt is szolgálja, hogy a külön sáv kialakításával biztonságosabbá váljon ez a közlekedési alternatíva. De ezen felül vannak olyan apróságok is a kerékpárosoknak, mint például a BKK Futár mobilappja, ahol az online utazástervezőbe bekerült a biciklis lehetőség, vagyis mostantól kerékpáros útvonalakat is kérhetünk a szoftvertől. Érdemes megemlíteni a kerékpáros logisztikát, ami a kisebb csomagok fuvarozásának egy lehetséges módja, és amelynek a fő célja az energiafogyasztás és kibocsátás csökkentése a városok területén meglévő teherszállításból. Nem utolsó sorban pedig azoknak is jó lehet, akik a biciklizéssel akár pénzt is szeretnének keresni.A car-sharing elterjedésével nem kell lemondani az autózás kényelméről, miközben többen használnak egy gépjárműt, ami ha elektromos, még a környezeti szempontot is kipipálhatja. Szintén a saját tulajdonban lévő gépkocsik számát, így a dugókat csökkentheti az a kezdeményezés, amely során az "elviszlek" matricával ellátott autósok vállalják, hogy térítés nélkül elviszik ugyanabba az irányba tartó utastársaikat. Harmadik példaként pedig a munkahelyek azon törekvését is illő megemlíteni, hogy az irodaházakon belül már akár saját autómegosztó alkalmazásokat fejlesztenek, hogy ezáltal bátorítsák a dolgozóikat az ilyen közlekedésre.Egy jobban kiépített tömegközlekedés a városban pedig ösztönzően hathat, hogy még többen használják ezt az utazási formát. Bár még távolinak tűnhet, de a a 2030-as városfejlesztési koncepció része a H7-es HÉV vonalának alagúton keresztül a Kálvin térig történő meghosszabbítása, vagy a Déli és a Nyugati közötti alagút megvalósulása, ami a kelet-nyugati országrészek közti közlekedésben, az ingázóknak lenne kedvező fejlesztés.A fejlesztések közé tartozik a BKK elektronikus jegyrendszere is, ami egyelőre elég döcögősen halad - főleg ha az elmúlt hét történéseit nézzük - 2020-ra azonban remélhetőleg ezzel is egyszerűbbé válik a fővárosi tömegközlekedés.