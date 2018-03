Budapesti épületek, ahova a magyarok is szívesen járnak, de a külföldiek egyenesen rajonganak értük

A Vásárcsarnok létrehozásának ötlete először az 1860-as években merült fel, amikor a város népességének növekedése felgyorsult és egyre több helyen lehetett szabályozatlanul működő piacokkal találkozni. Nyugat-Európában abban az időben már működtek vásárcsarnokok, így a példa Magyarország számára is adott volt. Az 1893-ban benyújtott tervek közül Pecz Samu, műegyetemi tanár kapta meg a megbízást, és 1894 nyarán elindult az építkezés. A mintegy 10 ezer négyzetméteres épület kivitelezését azonban egy tűz is hátráltatta, de végül némi csúszással, 1896 végén átadták az épületet, ami 1897 februárjában nyitotta meg kapuit a vásárlók előtt. Az épület érdekessége, hogy kezdetben vasút is vezetett a csarnokba, a Dunától pedig alagutakon keresztül érkezett a hajókon szállított friss áru. Ezen kívül a beltérben egy elkerített baromfiudvar is helyet kapott.

A Központi Vásárcsarnok 1930-ban, Forrás: Négyesi Pál, Fortepan

Vásárcsarnokok Budapesten

Nem ez volt azonban az egyetlen vásárcsarnok, amit abban az időben építettek. Szintén 1896-ban adták át a Hold utcai épületet, egy évvel később pedig elkészült a Hunyadi téri, a Rákóczi téri és a Klauzál téri csarnok. Budán néhány évvel később, 1902-ben adták át a Batthyány téri vásárcsarnokot.

Megújul a környék

Az összes közül a legismertebb a Központi Vásárcsarnok épülete, amit 1976-ban védetté nyilvánítottak, 1993-ban felújítottak, 1999-ben pedig elnyerte az építész szakma nemzetközi elismerését, a FIABCI Prix d' Excellence díját. Mivel a legutolsó felújítás óta eltelt 25 év, az utóbbi években a környező épületek és közparkok felújítása kapcsán felmerült a Vásárcsarnok épületének a rekonstrukciója is.Az ezredforduló utáni években az önkormányzat közreműködésével elindított programok során megújult a Sóház, amely azóta a Corvinus Egyetem része. Ezen kívül egy Czucor utcai és egy Lónyai utcai egykori önkormányzati lakóházat is átadtak az egyetem részére. A rehabilitáció részeként szintén a Vásárcsarnok közelében hozták létre a Bálnát, és az elmúlt években újult meg az épület mögötti Csarnok tér is, ahol hamarosan egy új szálloda nyitja meg kapuit.