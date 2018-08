Bűnözési térképek - Segítenek elkerülni a bajt a lakás-és a háztulajdonosoknak

Bűncselekmények és a rendőrség

A gyorsaság is számít

Amikor okos városokat emlegetünk általában a közlekedéssel kapcsolatos alkalmazások, önvezető autók, vagy a környezettudatosság jut rögtön eszünkbe. Több cikkben is írtunk már róla és a Portfolio Smart City Konferencián is beszámoltak arról a szakértők, hogy milyen új technológiák vannak, amivel például elkerülhetőek a dugók, csökkenthetőek a háztartások és a városok rezsiköltségei (okos lámpa, intelligens háztartási eszközök, stb.) vagy akár az épületek energiafelhasználása. Amire már kevesebben gondolnak az okos város koncepció során, hogy a rengeteg összegyűjtött adat bűnmegelőzési célt is szolgálhat növelve ezzel a közbiztonságot.Hogyan segíthet egy interaktív térkép a közbiztonság javításában? Nyilvánvalóan a módszer nem csökkenti rögtön a bűnesetek számát, arra viszont megoldásul szolgál, hogy az összegyűjtött adatok alapján a hatóságok sokkal gyorsabban tudjanak reagálni és a szűkös erőforrásokat hatékonyan használják. A megelőzésben például nagy haszna van a valós idejű bűnügyi térképeknek, az otthoni biztonsági rendszereknek, a gyorsabb reagálást az okos jelzőlámpák és az optimalizált telefonközpontok támogathatják.A valós idejű bűnügyi térképek hasznosságára jó példa Rio de Janerio, ahol 300 halálesetet előznek meg évente. A valósidejű bűnözési térkép adatait elemezve minták emelhetőek ki a bűnözésekről, a megelőzés pedig úgy jöhet létre, hogy ezek segítségével előrejelzik a várható incidenseket, ha egy környéken a hajnali órákban gyakrabban fordul elő bűncselekmény, az adatok alapján a rendőrség kiemelten figyelheti azt a területet, a nap azon időszakában. Szintén a bűnügyi térképpel és az otthoni biztonsági rendszerekkel a rablás és betörések száma 30-40 százalékkal csökkenthető.Az intelligens rendszerek a hatóságok reakcióidejében is jelentős javulást eredményezhetnek, egyrészt a telefonközpontok működésében, másrészt a szabad közúti forgalom biztosításában lehetnek hasznosak, ezzel gyorsítva egy mentő, tűzoltó, vagy rendőr kiérkezési idejét. A közlekedési lámpák optimális beállításával a hatóságok vészhelyzeti válaszideje 20-35 százalékkal lehet gyorsabb, mivel az okos jelzőlámpák képesek észlelni, ha egy megkülönböztetett jelzésű jármű halad az úttesten és a haladását elősegítve vált zöld jelzésre. Az adatok alapján egy város, ahol a hatóságok reakcióideje már eleve gyors volt, további két perccel is javítható, míg ahol például 50 perc az átlagos válaszidő, akár 17 percet is nyerhetnek az intelligens rendszernek köszönhetően.

Már Magyarországon is vannak összesítő adatbázisok, amelyek többféle mutatót is tartalmaznak és amelyekkel mérhető egy település "okossága" valamint megtudható a környék bűneseteinek száma. Az előbbiről bővebbenbeszélt a Smart City Konferencián. Az általuk készített adatbázis 6 alrendszert, 25 tématerületet és 68 komplex mutatót tartalmaz, amellyel a különböző településeket mérik, illetve hasonlítják össze.A Bűnözés-Statisztikai Adattár (PRE-STAT) pedig egy olyan térinformatikai alkalmazás, amely bárki számára elérhető az ügyfélkapus belépést követően. Így a lakosság egy térképen láthatja, hogy például mennyivel csökkent a bűncselekmények száma Magyarországon az elmúlt években, hol volt a legalacsonyabb az egy főre jutó ittas vezetések száma, vagy melyik járásban történt a legtöbb lakásbetörés.