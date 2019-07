Csak 15 olyan város létezik, ahol van használható smart city terv

BudaPart City 1117 Budapest, Dombóvári út 26 Kiadó terület: 17220m2

Átadás:

2021 Bérleti díj: 15.5 - 18.5 EUR Ajánlatot kérek

Mi vagyunk a fontosak és nem a kütyük

Egressy Liget 1143 Budapest, Ilka utca 3/A 38 db lakás

47 - 100 m2 alapterület Átadás:

2019. dec 37.05 - 85.65 M Ft Ajánlatot kérek

Hogyan kapcsolódik az ember az ingatlanokhoz?

Jelenleg több mint 1000 smart city kezdeményezést jelentettek be világszerte, de ezek közül csupán 15 rendelkezik átfogó stratégiával, ami a részletes célokat is tartalmazza.

Mi az akadálya annak, hogy a városok okosak legyenek?

Egyre többször van szó róla, hogy hiába minden új technológia és azok a kütyük, amelyek ezeket alkalmazzák, az emberek bevonása, pozitív hozzáállása, és nyitottsága nélkül nem lesznek okosak a városaink. De akkor hogyan is kapcsolódnak az emberek, a proptech és az ingatlanok ehhez a világhoz és mi a szerepe az utóbbinak egy sikeres okos város koncepcióban? És mi a legnagyobb buktató abban, hogy egy városból smart city legyen? A válaszok alapját leginkább a folyamatosan előrehaladó urbanizáció adja, az ezzel kapcsolatos kihívások és ezek megoldásai.Egy okos város kialakításához elengedhetetlen a technológia, de a hatékonyságot ássa alá, ha ezt az emberek elé helyezzük. A JLL tanulmánya szerint a smart city olyan szabályok és stratégiák összessége, amelyek a a technológiát és az adatokat felhasználva valósítanak meg kezdeményezéseket, méghozzá azokat, amik javítják a városban élő embereknek szánt szolgáltatásokat és az életminőséget. Egy smart city, nemcsak hatékony, de fenntartható, emellett fejlett döntéshozatali rendszerrel rendelkezik a kormányzat részéről, illetve transzparens és versenyzői környezetet teremt az üzleti életnek.A tanulmány rávilágít arra, hogy az ingatlanok, vagy bármely infrastrukturális beruházás építési szakaszában van a legtöbb lehetőség a technológia használatára, ami termelékenységnövelő és a munkavállalók biztonságát is növeli egyben. Továbbá, ha az ingatlanipar is fel tud zárkózni a digitalizáltságban, akkor egy okos városban a különböző tech megoldások és a valós fizikai terek között is eltűnhet a szakadék, (például egy okos eszköz már eredetileg is be lesz építve egy irodaházba, vagy az adott tárgyalóba) és mindezek pont azokon a helyeken bukkannak fel, ahol az emberek élnek, dolgoznak és szórakoznak."Az okos városokban az IoT (Internet of Things), vagy a mesterséges intelligencia használata elengedhetetlen annak érdekében, hogy megoldhassuk az urbanizációval járó problémákat. Ez hasznos lehet akár a közlekedésben, a hulladékok kezelésénél, vagy a közbiztonságnál és a segítségükkel megvan a lehetőség, hogy változtassunk az életmódunkon, vagy azon ahogyan kapcsolódunk az egyes ingatlanokhoz és használjuk a különböző infrastruktúrákat a városban. Ezek az újítások különösen ígéretesnek számítanak az ázsiai országokban, ahol nagyon gyors a populáció növekedése" - mondta elA tanulmány rávilágított arra is, hogy mi okozza azt, hogy csak lassan tudnak beindulni ezek a smart city projektek.Mivel a városok nagyok és komplexen működnek, csak úgy lehet sikeres egy ilyen kezdeményezés, ha a kormányzat is nyitott a kísérletezésre és hajlandó időt és erőforrásokat befektetni abba, hogy tanuljon akár a hibákból. Először arra kell koncentrálni, hogy a technológiát felhasználva, hogyan lehet az emberek életét jobbá tenni."Abban hiszünk, hogy az ingatlanok kapcsolatot teremthetnek a várost éltető emberek és az egyre növekvő városi környezetet támogató digitális infrastruktúra között. A lakásokba beszerelt szenzorok, az elkészített vizuális elemzések csökkenthetik a kiadásokat, az energiafelhasználást, vagy például amikor ezek a szenzorok egy idősek otthonban vannak beszerelve, még a biztonságot és a gyors orvosi segítségnyújtást is biztosíthatják. Ez egyben azt is jelenti, hogy az efféle megoldások az emberek mindennapjaiban is folyamatos előnyt teremtenek - tette hozzá