Dollármilliókért jönnek a legnagyobb sztárok az idei Szigetre

Idén hatvankét országból érkeznek fellépők, mintegy ezer program lesz a fesztiválon.Koncertet ad még a nagyszínpadon mások mellett a National, Macklemore, a Franz Ferdinand, Richard Ashcroft, Martin Garrix, vagy a Florence + The Machine."Az utolsó, 13-i nap négy fellépője, köztük a Twenty One Pilots és a Foo Fighters fellépti díja eléri a 2016-os teljes nagyszínpadi költségvetésünket. Az idei kilenc headliner-kategóriás fellépő díja is meghaladja az eddigi csúcstartóét" - mondtaa hétfői sajtóbejáráson. Hírek szerint a csúcsgázsik több millió dollárra is rúghatnak.Bár a fesztivál csak szerdán kezdődik, mintegy tízezer ember van már a Szigeten. Külföldről Nagy-Britanniából jön a legtöbb látogató, ők mintegy 18 ezren lesznek, utána a hollandok következnek 14-15 ezer "szigetelővel". Utánuk a franciák, a németek és az olaszok jönnek.A re-pohár rendszer idén is folytatódik, a műanyag tányérokat, evőeszközöket, szívószálakat és zacskókat teljesen száműzik, a fesztivál területén komposztáló üzemet állítanak fel, amelyet az Óbudai-sziget rekultivációjára használnak, a víztakarékosságra kiemelt figyelmet fordítanak és Eco Campinggel is készülnek. 2021-re végleg száműzni akarják az eldobható műanyag palackokat a fesztiválról.arról beszélt, hogy húszezer ember szolgálja ki a fesztivált, beleszámolva mások mellett a cateringeseket, az egészségügyi részlegben dolgozókat, a biztonsági őröket és a technikusokat is.A fesztivál három héten keresztül épült és egy hétig tart a lebontása. A Sziget építése során 27 kilométer kerítést építettek, 21 ezer négyzetméter járólapot, nyolcezer négyzetméter alumínium járófelületet fektettek le, a sátrakban további 23 ezer négyzetméter dobogót használtak. Ezerkétszáz mobilvécével, hatszáz angolvécével és két kamionnyi vécépapírral készülnek, több mint ötszáz zuhanyzó áll a fesztiválozók rendelkezésére.A Sziget látványvilágát több mint száz különböző művészeti alkotás, egyedi szobor és funkcionális térinstalláció díszíti, negyven kilométernyi fényfüzér ad egyedi világítást húszezer izzóval és ezer lampiont is kifüggesztettek.A biztonságot 1200 őr és további száz rendvédelmi személy védi, hatszáz fős egészségügyi bázis épül, a Szigeten háromszáz tűzoltó dolgozik, és egy 24 órában működő húszfős vezetési törzs meteorológussal, a fegyveres erők képviselőivel, operátorokkal.