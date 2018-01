Egy ábrán az ország legbiztonságosabb és legbűnösebb megyéi

Az Országos Rendőr-Főkapitányság adatai szerint a pest megyeiek gyakran ülnek a volán mögé ittasan, de kábítószer-birtoklás és lopás miatt is sokan bajba kerültek. Jó hír viszont, hogy hét év leforgása alatt összességében 47 százalékkal kevesebb bűncselekményt rögzítettek.Hosszú évek óta áll a bűnügyi statisztikák élén Észak-Magyarország. Bár 2010 óta 51 százalékkal, a felére csökkentek a bűncselekmények, a rendőrségnek ebben a térségben még mindig bőven akad dolga a bűnmegelőzés terén, főként a fiatalkorúak körében. Tavaly Borsod-Abaúj-Zemplén megyében közel 13 ezer volt a regisztrált bűncselekmények száma, amellyel kivívta magának a második helyet a legfertőzöttebb megyék listáján. Toplistás az ittas vezetés, a csalás és az okirat-hamisítás terén, de a lőfegyverrel való visszaélés is gyakori. A kábítószer-birtoklásban és annak értékesítésében szintén élen jár a megye, Pest megye után itt a legtöbb a droggal kapcsolatos ügy.

Klikk a képre!

Forrás: ORFK, Magyar Idők

A bűnesetek elkövetésében az időskorúak is meglepően aktívak, tavaly csak Észak-Magyarországon több mint 500, hatvan évesnél idősebb embert értek tetten, főként lopás, ittas vezetés és közokirat-hamisítás miatt. A legtöbb fiatalkorút Heves és Nógrád megyében lopás, garázdaság és kábítószer miatt állították elő.Bár Tolna megyében harmadannyi a bűncselekmény 2010-hez képest, a bűnügyi térkép szerint átlag feletti a fertőzöttségi szintje, ahogyan Szabolcs-Szatmár-Bereg és Bács-Kiskun megyének is. A Dunántúlon viszont, főképp a határ menti régió ban - az ORFK adatai alapján - nyugalmas az élet. A legbékésebb megyék közé tartozik Veszprém, Vas és Zala, de alacsony a bűnözés foka Komárom-Esztergomban megyében is. Ez utóbbiban az idősebb korosztályt leggyakrabban ittas vezetés, közúti baleset és természetkárosítás miatt állították elő.Egyáltalán nem mindegy azonban, hogy milyen típusú bűncselekményeket nézünk. Budapesten például az autólopások és a lakásbetörések éppen a legdrágább kerületeben fordulnak elő leginkább, feltehetően ott számítanak a rablók nagyobb értékű vagyontárgyakra. A budapesti bűnelkövetésekkel egy korábbi cikkben részletesen is foglalkoztunk.