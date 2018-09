Egy fillér nélkül kigyúrhatod magad: térképen Budapest ingyenes edzőhelyei

Miért jók ezek a parkok?

Egy korábbi cikkünkben foglalkoztunk vele, hogy milyen kezdeményezésekkel állt elő a főváros, ami ebben az esetben a lakók kikapcsolódási lehetőségeire koncentrál, különösképpen a sportprogramokra, sportpályákra, szabadtéri edzőparkokra.Ezen a héten rendezték meg az Európai Sporthetet, ami lényegében egy olyan kampány, amellyel mozgásra ösztönzik a lakosságot, ezért mi is megnéztük, hogy milyen lehetőségeik vannak a budapestieknek, ha egy fillér nélkül szeretnének sportolni, a futás, vagy biciklizés mellett. Az ingyenesen kipróbálható edzések csak egy-egy alkalomra szólnak általában, a konditermek pedig fizetősek, kivéve akkor, ha egy kinti edzőparkot használunk.Csak Budapesten több mint 130 ingyenesen használható kondiparkot alakítottak ki, ami jóval több, mint amire elsőre számíthatnánk. Ez a kezdeményezés városfejlesztési szempontból is előnyös, a kisebb, mintegy 100 négyzetméteres elhanyagolt parkoknak az egyik lehetséges hasznosítása, hogy sportolásra alkalmas kültéri eszközökkel felszerelve adják át lakossági használatra. Így a terület park jellege is megmarad, miközben egészségesebb életvitelre buzdítják a lakókat a fenntartó kerületi önkormányzatok, illetve a főváros.A már említett városfejlesztési pozitívum mellett az sem utolsó szempont, hogy ezek a parkok ingyenesen használhatóak, sokat közülük futásra alkalmas helyszínek mellé telepítettek - ilyen például a nemrég felújított margitszigeti futókör melletti edzőpark a sziget déli csücskében, így a futás, biciklizés után még a konditermes edzést sem kell hanyagolni. Van olyan kinti edzőhelyszín is, ami más sporteszközök mellett került kialakításra, ilyen a Városháza parkban az ún. POP UP park, ahol pingpong és teqball asztalokat, pihenőhelyeket, illetve még egy speciális felületet is kialakítottak, melynek lényege, hogy járólapok segítségével tölthetik fel a telefonjaikat, vagy laptopjaikat a látogatók. Szintén egyedi kezdeményezés volt a tavaly átadott csepeli integrált fitneszpark, ahol ép és fogyatékos emberek együtt sportolására alakítottak ki egy helyszínt.Egy korábbi interjúbanelmondta, hogy a már meglévő szabadtéri kondicionáló parkokhoz hasonlóan, további helyszínekre is szeretnének sporteszközöket telepíteni. Budapest városfejlesztési koncepcióiról egyébként a Budapest 2030 Konferencián is megszólalnak a szakértők, többek közöttis.A már elkészült mintegy 130 edzőpark a legkülönfélébb eszközökkel van felszerelve, a padok, létrák, korlát és állványok szokásos felszerelésnek számítanak azokon a helyeket, ahol statikus eszközöket helyeztek el. Vannak azonban olyanok is, ahová dinamikus gépeket telepítettek, vagyis lényegében egy szűkebb kínálatú, de bárki által díjmentesen használható konditermet építettek a szabadba.

Csepeli integrált tornapark, forrás: MTI Fotó/Máthé Zoltán