Eladják Balatonföldvár legértékesebb telkét

Portfolio Ingatlanmagazin - Az 50 legbefolyásosabb személy a magyar ingatlanpiacon

Az ingatlanpiac szárnyalása 2017-ben is folytatódott, de a gyors felívelés újfajta kockázatokat is hozott. Az építőipari kapacitással és a munkabérekkel kapcsolatos problémák miatt a projektek folyamatosan drágulnak, ami gyakran a fejlesztőket is újratervezésre kényszeríti. Ez azonban nem szab gátat a beruházásoknak, a következő években több tízezer új építésű lakás, félmillió négyzetméternél is több modern irodaterület, ezret meghaladó 4 és 5 csillagos szállodai szoba, logisztikai csarnokok és hatalmas új székházak - Telekom, MOL, OTP - készülhetnek el. Az 50 legbefolyásosabb ingatlanpiaci szereplő között most is jelen vannak a legnagyobb cégek képviselői, az ismert nevek mellé azonban egyre több új versenytárs zárkózik fel.



Közvetlenül a tóparton helyezkedik el a Hotel Három Hattyú, amivel kapcsolatban a Közút közölte, hogy - bár még nem világos, kihez kerül a szálloda - arról már döntöttek, hogy végelszámolással megszüntetik a szállodát üzemeltető Közúti Vendégház Kft.-t. Ha ennek hatására bezárják a Három Hattyút, azt a város gazdasága is meg fogja érezni, a Jogar Hotel mellett ugyanis ez Balatonföldvár egyetlen egész évben üzemelő szállója, így, ha felszámolják, azzal a nyári szezonon túl is sok vendégéjszaka fog kiesni. A hotel, a hozzá tartozó telekkel együtt szakértők becslése szerint 1,2 milliárd forintot ér, amivel a település egyik legértékesebb ingatlana.A Balaton mellett az utóbbi időben egyre nagyobb fejlesztéseket jelentenek be. Már néhány évvel ezelőtt szó volt egy 300 milliárd forintos turisztikai fejlesztési programról, aminek részleteiről tavaly júliusban írtunk.Emellett szintén tavaly tavasszal jelentették be, hogy a Konzum Management Kft. által 76 százalékban tulajdonolt BLT Group Zrt. megvásárolta a Balatontourist Kft., a Balatontourist Camping Kft. és a Balatontourist Füred Club Camping Kft. üzletrészeinek a 100 százalékát, amely 12 kempinget tartalmaz.A Balaton-parti fejlesztések mindenesetre a tó körüli ingatlanpiacra is élénkítő hatással lehetnek, ami a nyaralótulajdonosok ingatlanjait is felértékelheti.