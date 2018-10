Elképesztő: a magyarok 80 százaléka nem utazott még repülőn

A főváros minden fronton rekordot dönt, 2017-ben 7,4%-kal nőtt a budapesti turizmus, ez más városokban átlagosan 3-5%. Nemcsak az európai látogatóknak vonzó, hanem globálisan is érkeznek turisták. Pár éve kialakult egy Prága fétis, de most már Budapest is népszerű célponttá vált, véleményem szerint hamarosan megelőzhetjük a cseh főváros körülbelül évi 15 millió fős átszálló, illetve érkező utasforgalmát

Ahogy már egy korábbi összefoglaló cikkben is megírtuk, a vezérigazgató szerint óriási potenciált rejt Budapest a turizmus terén:

Ami talán még meglepőbb adat, hogy a magyar lakosság 80%-a még nem utazott repülővel. Ez a nyugati városokban körülbelül 40-50%.

Budapest 2030 Konferencia (galéria, 12 kép)

London számít a legnagyobb repülési piacnak, 170 millió utas utazik át, vagy érkezik ide évente. Budapesten ez a szám 13 millió fő volt a tavalyi évben. Bár Prága még előrébb jár ebben 2 millió fővel, de rövidesen leelőzhetjük a cseh fővárost. A számítások alapján, már akár idén is elérheti a 15 millió fős utasforgalmat a Budapest Airport.Az új távlatok között a Wizz Air részéről távolabbi célpontok felé nyitás, pl. New York is szerepel. A cégnek több, mint 600 útvonala van, 44 országban, 143 célállomással. A magyarországi hálózaton több mint 28 millió utast számoltak 14 év alatt, valamint a budapesti bázisról 67 helyre megy a 13 gépből álló flotta, összesen 31 országba. Folyamatosan növelik a kapacitásaikat is, 2019-től kerülnek be a flottába az új, A321neo gépek, amiknek az a nagy előnye, hogy a mostani gépeknél jóval gazdaságosabban üzemeltethetők, több utast szállítanak, és az egy utaskilométerre vetített üzemanyagköltség is alacsonyabb ezeknél a gépeknél.