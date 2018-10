Elképesztő fejlődés vár Budapestre a következő évtizedben

A 2030-as célok mostanra le vannak írva, amin egy komoly, 70 fős csapat dolgozott a lehető legkülönbözőbb szakterületekről. Ha a már elkezdett és a tervezett projektek meg tudnak valósulni, akkor nem túlzás azt állítani, hogy Közép-Európában Bécs jelentőségét közelítheti meg a magyar főváros. Bár nagyon fontosak az egyes fejlesztések, de még fontosabb ezek összehangolása. Nem az a kérdés, hogy hány fát vágunk ki, hanem hogy hányat ültetünk és mindez milyen hatással lesz összességében a városra és a benne élőkre - fogalmazott

Budapest 2030 Konferencia (galéria, 12 kép)

Egy városfejlesztés finanszírozása teljesen más, mint egy egyszerű ingatlanfejlesztésé. Az ingatlannál a cashflow fedezi a megtérülést, míg egy városfejlesztésnél előkerülnek olyan tényezők is, amelyek nem megtérülő elemek, így akár 20-25 év is lehet a megtérülési idő. Az ilyen jellegű beruházások során nyílik tér a fejlesztési bankok számára. A projektek volumene miatt az állami garanciavállalásnak is nagyon fontos a szerepe - mondta elBudapest múltja, jelene és jövője is tetten érhető a Városliget 2019-2022 között történő megújulásában. Hosszú idő után végre újra nemzetközi tervpályázatokat írhattunk ki közintézményekre, és a projekt jó példa a főváros és a kormány közti együttműködésre. A 99 hektáros terület átalakulása városépítészeti léptékkel mérhető, így óriási felelősség a környező területek infrastrukturális fejlesztése is. Ma a Városligetnek éves szinten 4-4,5 millió látogatója van, ami a beruházás következtében 6,5-7 millióra emelkedhet, vagyis jelentős turisztikai tömegvonzó hatásról beszélhetünk - mondta elEgy ingatlanfejlesztés teljes költségvetésének akár 5-10 százalékát is elérhetik az informatikai fejlesztések költségei. Az áramhálózat, a beléptetőrendszerek kialakítása, a wifi, a videókamerák rendszere, biztonsági megoldások, valamint az értékesítési rendszerek kialakítása arra is alkalmas, hogy zöldebbé tudják tenni az ingatlanberuházást. Fontos viszont, hogy már a tervezésbe be tudjunk kapcsolódni, hogy egyszerűbb legyen a megvalósítást sikerre vinni - hívta fel a figyelmetA BudaPart esetében három éve volt, hogy lezártuk a tranzakciót, 2017 közepén tettük le a projekt alapkövét, most pedig egyszerre 5 épület építése zajlik összesen 124 ezer négyzetméteren. A városnak eddig is voltak stratégiai tervei, de forrás oldalról gyakran nem lehetett tudni, hogy megvalósul-e és ha igen, mikor. Ha egy állami finanszírozó szerepvállalása megjelenik egy ilyen projekt mellé, akkor nem kell spekulálni azon, hogy egy telek megvásárlását követően lesz-e megfelelő infrastrukturális fejlesztés -Magyarországon sok olyan épülettípus van, amit mi építettünk meg elsőként: a belvárosi Bankcenter irodaház, a Pólus Center bevásárlóközpont, majd a Westend, de kulturális épület kategóriájában a MüPa is ide sorolható. Most a Central Park 9,5 hektáros területe lehet a következő, amin szintén egy különleges projektet szeretnénk létrehozni méghozzá úgy, hogy minimum 2-2,5 hektárnyi közpark szabadon maradjon. A zöldfelületeknek óriási a jelentősége, a kerületeken átívelő városfejlesztési koncepció során a Central Park összekapcsolódhatna akár a Liget projekttel, később pedig a Szent István parkig, vagyis a Dunáig összefüggő zöld terület alakulhatna ki. A projektben egyébként 2022 végén, 2023 elején kezdődhet meg a kivitelezés. Mindebben nagy szerepe van a kormányzatnak és az önkormányzatoknak is, éppen ezért nagyon jó, hogy létrejön a testület, ami a felmerülő igényeket minden oldalról koordinálni fogja és támogatja az infrastruktúra, a közlekedés és a helyi igények egyeztetését - mondta el