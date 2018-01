Elképesztő, hogy mennyit költenek nálunk a külföldi turisták

Szárnyal a reptér

Kikből élnek ezek a szállodák?

Gyakoriak az egyéni vagy csoportban utazó egy éjszakára maradó külföldi vendégek, akik késői esti járattal érkeznek, vagy következő nap koraival indulnak tovább, így ésszerű döntés lehet számukra közel megszállni a repülőtérhez

Vidéki utasokkal is lehet számolni, akik messze laknak Budapesttől és a felszállás előtt vagy érkezés után maradnak egy éjszakára

Meghatározó részt tesznek ki az összes repülőtér gazdasági térségéhez tartozó cég vendégei, munkatársai (földi kiszolgálók, légitársaságok)

Közeli szállítmányozó és egyéb cégek munkatársai, akik jellemzően több éjszakát is maradnak.

Céges rendezvények vendégei

Fővárosi rendezvények ideje alatt, ha a belvárosi szállodák megtelnek

Mennyit költenek a külföldiek?

Magyarország turizmusa jócskán felpörgött az elmúlt évben, mi sem mutatja ezt jobban, mint hogy új csúcsot ért el a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér forgalma 2017-ben , az utasforgalom túllépte a 13 milliót, ami 15 százalékos növekedésnek számított a korábbi évhez képest. A tavalyi év tavaszától kezdődően minden hónapban legalább egymillió utast regisztrált a reptér, kiemelt hónap volt az augusztus, amit magyarázhat akár a július végén megrendezett vizes vb, a Forma1 Magyar Nagydíj, vagy a Sziget fesztivál, amelyek elképesztő számú külföldi látogatót vonzanak ilyenkor főként Budapestre.További újdonság volt, hogy megnyitotta kapuit január elején az első közvetlen terminál összeköttetéssel rendelkező repülőtéri szálloda, az ibis Styles Budapest Airport Hotel. Nem ez az első hotel azonban, ami reptéri szolgáltatásokkal, vagyis többek között térítésmentes transzferszolgáltatással vagy közeli fekvéssel, hangszigetelt szobákkal, fénystoppos függönyökkel és megnyújtott, illetve non-stop bejelentkezési idővel várja a vendégeket. Szintén repülőtéri hotelnek minősül a 2006-ban nyílt Budapest Airport Hotel Stáció és a 2008-as Airport Hotel Budapest (illetve részben idetartozik a Hotel Ferihegy, ami a repülőtér régi elnevezését vette fel).A repülőtéri hoteleket választó vendégek motivációjárólkérdeztük meg, aki elmondta, hogy sokan gondolják, hogy ezek a szállodák főként az esti járattörlésekre alapozzák a bevételüket.de ez az időtartam lehet valamivel hosszabb, ha valamilyen kiegészítő szolgáltatást is nyújtanak, például wellness részleg, ami miatt náluk ez a szám átlagosan 1,7 éjszaka.Miért is akarna egy néhány napos városnézésre érkező turista a város szélén megszállni? Erre a felvetésre valószínűleg az a válasz, hogy semmiért, azonban mégis sokkal bővebb a használói köre egy repülőtéri szállodának, mint ahogy elsőre gondolnánk. Persze járattörléskor is elsőként ezekben a hotelekben helyezik el az utasokat a légitársaságok.Érdekesség egyébként, hogy a Budapest Airport Hotel Stáció vendégkörének viszonylag nagy aránya, mintegy 30 százaléka nem külföldi, vagyis meghatározó részt képviselnek a reptéri dolgozók, illetve az itthoni céges rendezvények vendégei az összesített adatokban.azt is hozzátette, hogy a légitársaságok a fapados járatok személyzetének minimum háromcsillagos, legkedvezőbb árfekvésű hotelt választják, míg a hagyományos légitársaságok minimum négycsillagos szállást keresnek a dolgozóik számára. Egységes azonban az az elv, hogy előnyben részesítik a reptérhez közeli szálláshelyeket, annak ellenére, hogy a személyzet inkább a város belső részét preferálja, városnézéssel eltöltve a várakozási időt.A repülővel érkező turisták 2016-ban átlagosan 22 ezer forintot költöttek naponta egy főre számolva. Ez az érték a szomszédból érkező osztrák vendégeknél volt a legmagasabb, átlagosan 35 ezer forint naponta, de ezen kívül az amerikai, a cseh és az ausztrál vendégek is jóval az átlag felett költöttek hazánkban.