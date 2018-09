Elképesztő projektek és mindez Magyarországon (képek)

November 22-én újra Property Investment Forum, Magyarország legjelentősebb ingatlanszakmai eseménye! Új helyszínen, kiállításokkal, a legfontosabb döntéshozókkal, egyedülálló networking lehetőségekkel. Most early bird áron! ÁTTEKINTÉS

Az idén 21. alkalommal megrendezésre kerülő müncheni Expo Real a világ egyik legnagyobb ingatlanfejlesztési kiállítása, ahol 75 országából több mint 2000 kiállító és közel 40 ezer döntéshozó gyűlik össze. Az október 8-10-ig tartó rendezvényen Budapest Főváros Önkormányzata, a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) és az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) összefogásával létrejött Budapest-standon mutatják be a kiállítók a legfontosabb hazai projekteket. A főváros mellett Szeged, Pécs, Debrecen, Miskolc és más kisebb települések fejlesztései is bemutatkoznak.A régió számára fontos, hogy továbbra is egyre vonzóbb a befektetők szemében, Magyarország pedig 15 százalékos arányt képviselt a tavalyi év teljes befektetési forgalmában. Erős fejlődés volt megfigyelhető az ingatlanfejlesztési ágazatban, és ez a fellendülés 2018-ban is folytatódik. 2010-hez képest a magyar beruházások növekedtek a legjobban régiós összevetésben: az elmúlt nyolc év alatt több mint 25 százalékkal bővültek a fejlesztések, és mivel ez a tendencia folytatódni látszik, Magyarország várhatóan megőrzi vezető helyét a régióban. Az ország bekerült a világ tíz legjobb befektetési célországa közé, régiós szinten pedig két kategóriában is első helyen szerepel a befektetési témákra szakosodott Site Selection Global Best to Invest 2018 jelentésében.elmondta, hogy a magyar főváros évről-évre egyre keresettebb befektetési helyszín, amelyet az ingatlanpiaci befektetések statisztikái és a turisztikai eredmények is bizonyítanak.hangsúlyozta: Az utóbbi időszakban olyan, a jövőt meghatározó innovatív vállalatok döntöttek hazánk mellett, mint a BMW, a BlackRock, a Samsung SDI vagy az SK Innovation. Ez jól mutatja, hogy a külföldi működőtőke befektetések (FDI) tekintetében Magyarország előkelő helyen szerepel a befektetők listáján, legyen szó a szolgáltató szektorról vagy modern ipari termelésről.emlékeztetett rá, hogy Budapest a regionális élmezőnyben van a szállodapiacon, az egyre erősödő turizmusnak köszönhetően. A CBRE szállodapiaci tanulmányából kiderül, hogy tavaly a régión belül Budapest hotelpiaca előrelépést tett a RevPAR (egy kiadható szobára jutó szobaár bevétel) növekedési rátában, megelőzve ezzel a régió kulcsszereplőit. Jelenleg 2700 hotelszoba fejlesztés zajlik a 19 építés alatt álló szállodában és összesen 4000 szállodai szoba épülhet 2020-ig; közülük 3400 a fővárosban.azt hangsúlyozta, hogy más városokkal összevetve a magyar fővárosban az árak alacsonyabbak, és a megtérülési mutatók is vonzóak a nemzetközi befektetőknek. Magyarország élen jár a régiós ingatlanfejlesztésekben: a CBRE éves jelentése alapján a magyarországi ingatlanokba irányuló befektetések értéke évente 71 százalékkal emelkedett 2012-2017 között, szemben a 26 százalékos közép-európai régiós átlaggal. 2017-ben mintegy 1,8 milliárd euró értékben vásároltak ingatlanokat magyar és külföldi ingatlanbefektetők Magyarországon, amihez képest az idei év során valamivel alacsonyabb volumen várható, aminek oka az átmenetileg limitált kínálat a prémium befektetési termékek piacán. A legnagyobb mértékű beruházások az irodapiacon várhatók, 2018 első felében több mint 253 ezer négyzetméternyi irodaterületre kötöttek bérleti szerződést.A legfontosabb hazai fejlesztések:A legfontosabb hazai fejlesztők:A Budapest-stand weboldala látványtervekkel és videókkal ide kattintva tekinthető meg, Budapest városbemutató filmje pedig az alábbi videóban látható.