Éveket várhat az elektronikus jegyrendszerre Budapest

A BKK tájékoztatása szerint a Rigo projekt jelentős átütemezésére és újratervezésére volt szükség, mert az eredeti szerződések megkötését követően a beruházás lényeges elemeit érintő jogszabályok is megváltoztak, melyek hatásait az eredeti konstrukció nem volt képes kezelni - írja a Napi.hu A BKK lapnak küldött válaszából kiderül az is, hogy a rendszer üzembe helyezésének időpontját csak azután lehet meghatározni, hogy a szerződésmódosításokat az EBRD és a Fővárosi Közgyűlés is jóváhagyta.A Rigo elektronikus jegyrendszerrel korábban több cikkünkben is foglalkoztunk, a rendszer lényege, hogy papír alapú bérletek és jegyek helyett egy utazási kártyát vezetnek be, amelyeket a megállókban elhelyezett kapuknál, vagy más jegyértékesítő berendezéseknél érvényesíthetnek az utasok. Tervben van emellett, hogy a vonaljegyek helyett időalapú jegyet is bevezetnek, amely korlátlan számú utazást engedne az érvényességi időn belül.