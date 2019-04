Ez az igazi minőségi javulás - Nincs több emberi hiba az építkezéseken?

"Az Év Építőipari Személyisége" díj jelöltje: Barócsi Róbert

A Market Építő Zrt. és a Portfolio által közösen alapított díjat, a szakmai zsűri döntése alapján az A Market Építő Zrt. és a Portfolio által közösen alapított díjat, a szakmai zsűri döntése alapján az Építőipar 2019 Konferencián megrendezésre kerülő ünnepélyes állófogadáson adjuk át.

Barócsi Róbert 2009 óta dolgozik a KÉSZ-csoportnál, eleinte design and build projektekben, a tervezési menedzsmentben vett részt, utána építésvezetőként dolgozott, majd a projektvezetésben, mint létesítményfelelős vett részt nagyobb generálprojektekben. Ezután olyan országos szinten kiemelt beruházásokkal foglalkozott, amelyek elsősorban az acélszerkezetekhez kapcsolódtak. Így kezdődött az első közös munka a Markettel, az első önálló munkája 2013-ban a Fradi-stadionhoz köthető.

Az egyetem elvégzése után 2009-ben a ferihegyi repülőtéren kezdtem. A tervezési oldalon csatlakoztam be pont a válság közepén, izgultam is, hogy lesz-e munkalehetőség. Az első benyomásom az volt, hogy óriási verseny van az erőforrásokért, alvállalkozói szinten bármit lehet csinálni, és nincs annyi munkalehetőség. Az árak alacsonyak voltak, mára elértük a kettes, hármas szorzókat. Az árszinteket is sokkal jobban lehetett kontrollálni fővállalkozói szempontból, mint a jelenlegi helyzetben. 2013-14-ben már elindult egyfajta versengés, emiatt a design and build projekteknél figyelni kellett arra, hogy a kapacitásokat hogyan tervezzük meg, és nagyon erőteljesen látszott, hogy a tervezési időszak egyre jobban lerövidül.Én is azt gondolom, hogy az alapok megteremtése, a projekt előkészítése kulcsfontosságú a kivitelezési időszak előtt. Ha megnézzük egy projekt életútját, fejlesztői, beruházói oldalról megszületik az igény, utána elindul a tervezési szakasz. A projekt a beruházó részére akkor kezd el megtérülni, amikor elkészül és elkezd termelni (pl. gyártóüzem esetén). A szükségesnél minél jobban lerövidül a tervezés, annál több olyan kockázat lesz a kivitelezési időszak kezdetén, folyamán, amik nincsenek átgondolva a tervezéskor, és aminek a böjtjét a kivitelezési időszak fogja viselni. Ha nem lehet megoldani, vagy kiküszöbölni ezt a kockázatot, akkor az üzemeltetési időszakban fognak előjönni olyan problémák, amelyek nem fogják a kezdeti beruházói igényeket teljesíteni.Szignifikáns különbség van a beruházások számában a válság időszakában és utána. A válság alatt minimális volt az állami beruházások száma, ha jöttek magánbefektetők ők a legolcsóbb munkaerőt keresték, ami rányomhatta a bélyegét arra, hogy kevésbé voltak átgondolva a projektek. Ahogy a piac kijött ebből az időszakból, növekedtek a beruházási igények, ezzel megnőtt a tervezési igény, például hogy milyen kapacitással kell számolni, mind gyártói, mind erőforrás szinten. A válság időszakában nagyon sok szakember elment, sok gyár bezárt, azokat újraéleszteni, és akik elmentek őket hazacsábítani nem volt egyszerű feladat. Egy példa kedvéért: Magyarországon a rendelkezésre álló szakemberek száma 50 ezer, akik lefednek 100 beruházási igényt egy évben, de ha ez az igény 100-ról két év alatt 200-ra nő, akkor az biztos, hogy itthon nem találunk ezekhez a projektekhez 100 ezer szakembert ( idő, képzés, stb.), akik határidőre, megfelelő minőségben a 200 projektet megvalósítják. A beruházások száma exponenciálisan megugrott, és a piac ezt még most is nagyon nehezen tudja lekövetni azzal a kapacitással, amivel rendelkezik.A technológiai segítséget két részre osztanám, az egyik, hogy minél komplexebben, összetett tudásbázissal tudjunk előkészíteni, irányítani egy projektet. Sok esetben találkozom olyan helyzetekkel, amikor a tervezési időszakban a szakkivitelező nem került bevonásra és a tervezői asztalon nem mindenhol van meg az a fajta gyártási-szerelési tapasztalat, amire a vonalak szerkesztésekor figyelni kell. Ez egy nagyon fontos tudás, amit muszáj egy kézben tartani, hogy a végeredmény határidőre, reklamáció nélkül elkészüljön. A másik része a digitalizáció. Mi is egyre több folyamatunkat automatizáljuk, hogy kevesebb manuális lépcső és hibalehetőség legyen benne. Ezáltal hatékonyságot is tudunk növelni. Tudomásul kell venni, hogy a globális piacot az innováció és a digitalizáció jellemzi. Azoknak a vállalkozásoknak, akik versenyképesek akarnak maradni, különös figyelmet és erőforrást kell fordítani a digitalizációs folyamatokra.Az automatizáció biztos, hogy jön, de hogy milyen sebességgel integrálódik be a piacba, azt nagyban befolyásolja a jelenlegi erőforráshiány. Most fejeztünk be Svájcban egy acélszerkezeti projektet, a megbízónak az volt az elsődleges szempontja, hogy a gyártmánytervezés során úgy járjunk el, hogy a lehető leggyorsabb legyen a helyszíni kivitelezés, ez volt az elsődleges prioritás, minél jobban a gyártóüzemben előkészíteni, modulszerűen kiszállítani és felállítani.Egyre inkább látom annak az előnyét, hogy minimalizáljuk, racionalizáljuk a helyszíni kivitelezéshez szükséges erőforrásokat. Most fejlesztettünk egy homlokzatkiosztást tervező szoftvert, amivel a korábbi 4-5 napos előtervezési feladatok pár órára redukálódtak. A szoftver összeköthető a 3D-s lézerszkennerünkkel, és a parametrikusan megtervezett felületet a helyszíni felmérés után azonnal a valósághoz igazítja és véglegesíti a gyártási terveket. Most olyan eljárást fogunk alkalmazni, hogy a 3D szoftverből a tengelyeket, furatpontokat egy speciális műszerrel a helyszínen kivetítjük, ezzel gyorsítjuk fel a szerelési folyamatokat és próbáljuk minimalizálni a hibázási lehetőségeket. Ilyen típusú innovatív fejlesztésekkel kiszűrhetőek azok a lépések, amelyek emberi hibából adódhatnak.Nem. Próbálom a partnerekben tudatosítani, hogy ez most egy tejszínhab, ne rövid távon gondolkozzanak, hanem közép- és hosszú távon, mert ha visszaesünk a 2009-es állapotra, akkor újra kemény verseny lesz. Az pedig mindenki számára világos, hogy ha valakit cserbenhagynak, az nem fog visszafogadni, a nehezebb időkben. Nem hiszek az óradíjban, helyette a normákban és a teljesítményben.Nagyon fontos számunkra a mérhetőség, ami a teljesítmény alapú elszámolásnál jólkövethető, de pl. a visszamérésből saját magunk tudunk fejlődni, fejleszteni, előre tervezni.Ez egy kardinális kérdés, most senki nem engedheti meg magának, hogy leszerződik, és másfél évig nem indul el a megnyert projekt. Ezt szerintem egyik fővállalkozó sem tudja megengedni magának. Arra egyre kevesebb esélyt látok, hogy ezt a megrendelőre hárítsuk, az árak indexálása megoldás lehetne, na de mihez indexáljuk? Az adott pillanathoz? Az alapanyagárhoz? A nemzetközi piachoz?. Éppen ezért ha már rendelkezésre áll a terv és az elő van készítve, akkor nem lehet a döntést halogatni, mert ilyen problémák fognak adódni. Rendszeresen az látszik, hogy a befejező szakmákra már nagyon kevés idő marad, ami a minőségre is kihatással van. Ez egy öngerjesztő folyamat, ha a helyszínen a megelőző szakmák elcsúsznak, akkor a véghatáridő közeledtével jönnek a túlórák, hétvégi műszakok, és éjszakai műszakok, amik egységköltséget vizsgálva magasabbak, mint az eredetileg tervezettekIgen, ez van most, mindenki ezzel szenved.Klasszikus példa az álmennyezet építés, egyszer kell, kéne megépíteni, a megrendelő az egyszeri építésért fizet, a vállalkozó egyszeri építésért kapja a fizetést. Tipikus eset, hogy a befejezés után (előkészítés hiányra utalva vissza) megjelenik az elektromos szakipar, a lámpatestek elhelyezése és kábelezése miatt, akkor már egyszer bontódik. Ezután megjelenik a gépész szakipar, ekkor bontódik másodszor, ezalatt az álmennyezet anyagának egy része sérül, így újrarendelés követezik. Morbid, de sajnos életszerű példa. A másik a tetőn lévő géptartó esete, amit a tetőépítéssel párhuzamosan lenne optimális megépíteni, gyorsabb, kisebb költséggel járna. Előkészítési problémára vezethető vissza, hogy a pontos géptípus a megrendelő oldaláról még nem kerül kiválasztásra, amikor már az épület tetőszigetelés-homlokzata készen van, és amikor zajlik a külső közműépítés, akkor történik meg a géptartó beépítése egy sokkal nagyobb autódaruval, amely több organizációs kockázatot is vonz magával.Abszolút 110 százalékon megy, de már lehet érezni egy kisebb stagnálást. Gondolok itt arra, hogy az egyidőben futó projektek száma lecsökkent, és kialakult egyfajta kapacitás vezérelt "természetes" eltolódás a projektek között. Nagy fejlesztések vannak mind az autógyártásban, mind a mezőgazdasági, ipari szektorokban, sőt az energiára külön hangsúly van fektetve. A kérdés csak az, hogy ezt a következő 1-2 évet fel tudjuk-e használni arra, hogy hatékonyságot növeljünk, a digitalizáció adta lehetőségeket a lehető legjobban elsajátítsuk és bevezessük, mert a szakemberek száma nem fog megduplázódni ilyen rövid idő alatt.Előfordulhat, de a következő 2-3 évben arra kell koncentrálni, hogy a helyszíni erőforrást minél jobban tudjuk csökkenteni úgy, hogy közben megteremtjük az ehhez szükséges technológiai hátteret és az ide tartozó képzéssel, átképzésekkel kiemelten foglalkozunk. Egy általános félreértést azonban tisztázni kell. Az automatizáció nem azt jelenti, hogy nincsen szükség humán erőforrásra. A folyamatokat látni kell, érteni kell, meg kell tervezni és működtetni akár az irodában, az üzemben vagy a projekten. Ezt gépek nem tudják elvégezni.A valós helyzet most az, hogy Törökországból, Mongóliából, Vietnámból jönnek be vendégmunkások, a szomszédos országokból érkezők gyakran már tovább mennek Nyugat-Európába, ahol sokkal többet keresnek. Azt gondolom, hogy a magyar szakképzett munkaerőt nem csak pénzzel tudjuk motiválni, egyre fontosabb tényező a környezet, biztonság és család jelenléte. Munkáltatói oldalról ezekre is nagy hangsúlyt fektetünk.