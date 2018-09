Felrobbanthatja a környék ingatlanpiacát az M0-s új szakasza?

November 22-én újra Property Investment Forum, Magyarország legjelentősebb ingatlanszakmai eseménye! Új helyszínen, kiállításokkal, a legfontosabb döntéshozókkal, egyedülálló networking lehetőségekkel. Most early bird áron! ÁTTEKINTÉS

A tervek szerint az M0-ás autóút nyugati szektorában 20 kilométer hosszú, kétszer két sávos, beton pályaszerkezetű autóút épül, amely a Győr felé vezető M1-es autópályát köti majd össze a pilisi települések felé tartó 10-es úttal. Az új nyomvonal a déli végpontjában a már meglévő körgyűrűhöz csatlakozik Budaörsnél.

Kép forrása: NIF Zrt.

Mit jelent ez az autós közlekedésre nézve?

Ingatlanpiaci hatások

Az új autópályaszakasz egyrészt az Észak-Budáról és a környező agglomerációs településekről a nyugati országrész felé, másrészt az országosan kelet-nyugati irányban közlekedőknek jelenthet nagy előnyt. Budakalászról például jelenleg - a Szentendrei úton, majd a rakpartokon és a Hegyalja úton át - mintegy 30 kilométert és átlagos forgalmi viszonyok mellett 38 percet kell autózni ahhoz, hogy elérjük az M1-es, M0-ás csatlakozási pontját. Az M0-ás budai szakaszának megépítésével ez a távolság nagyjából 20 kilométerre és 13 percre csökken. Az új útszakasszal a környező kerületekben és településen élők átlagosan 10-25 perccel gyorsabban érhetik el az M1-es autópályát.Ami az elkerülő forgalmat illeti, ha ma valaki Győr irányából halad Miskolcra vagy fordítva, akkor az M0-ás déli szakaszán kell végigmennie, ha el akarja kerülni Budapestet. Az északi szakaszt használva viszont 35 kilométerrel rövidebb lenne az út éppen ezért valószínű, hogy a déli elkerülő forgalmának is egy jelentős része az új autópályára terelődne.Az egyik legtöbbet vitatott kérdés az új szakasz nyomvonalának kijelölése, ugyanis a kétszer kétsávos autóútnak egy családi házakkal sűrűn beépített területen kellene keresztülhaladnia, ezért is szükséges több helyen alagutakkal a föld alá vinni az utat. Ennek ellenére az alagutak szellőztetésének kérdését is meg kell oldani, ami a már meglévő lakásállományt is érintheti, mivel az M0-ás nyugati szakaszának környékén elhelyezkedő három járásban és három kerületben összesen félmillió ember él és több, mint 200 ezer lakóingatlan van.

A jobb közlekedési kapcsolat ugyanakkor előnyére válik a településeknek - Budakeszi, Remeteszőlős, Nagykovácsi, Solymár, Pilisborosjenő, Üröm, Budakalász - és az észak-budai - II., III., XII. - kerületeknek. Az agglomeráció nyugatibb településeit - például Telkit vagy Pátyot - viszont a fejlesztés olyan szempontból kevésbé fogja érinteni, hogy ha az autópálya nyomvonala Budakeszihez megy majd közelebb, nyugat felől nem feltétlenül fogja megérni az M0-ás új szakaszát igénybe venni, hanem érdemesebb lehet továbbra is az M1-es legközelebbi lehajtóját használni.Az M1-eshez közelebb eső települések lakásáraiban várhatóan az M0-ás új szakaszának megépítése nem fog további árrobbanást eredményezni, az igazán érezhető előnyök inkább az agglomeráció északibb településein - például Budakalászon - lehetnek, ráadásul nem is feltétlenül a lakó, hanem akár a kereskedelmi ingatlanok piacán.Az Omszki-tó északi és a Lupa-tó nyugati előterében lévő ipari terület kimondottan profitálhat abból, hogy nyugat felé egyszerűsödik a közlekedési kapcsolata. Itt ráadásul még most is vannak üresen álló telkek, amelyek értékes fejlesztési területté alakulhatnak. Budapest nyugati előterében ma főként Budaörsön és Törökbálinton, vagyis az autópályák bevezető szakaszainál vannak ipari parkok és bevásárlóközpontok, az M0-ás új szakasza ezzel szemben fejlődésnek indíthatja Budakalász térségét. Bár jelenleg úgy tűnhet, hogy a Megyeri híd budai hídfőjének környéke nem ideális egy logisztikai park fejlesztéséhez, az új szakasz elkészültével az M1-es-M0-ás csomóponttól ugyanakkora távolságra lesz, mint a 200 ezer négyzetméternyi logisztikai ingatlanállománnyal rendelkező Szigetszentmiklós és a távolinak tűnő M5-ös autópályától sem lesz messzebb, mint Szigetszentmiklós az M3-astól.A budai oldal mellett viszont érdemes Észak-Pestet is megemlíteni, mint az M0-ás teljes kiépítésének lehetséges haszonélvezőjét. A jobb közlekedés nemcsak a IV. kerületben, hanem Dunakeszi és Fót környékén is érezhető lehet, ráadásul a IV. kerület lakásárak tekintetében is az olcsóbbak között van. A 23 budapesti kerületből lakásárakat nézve tavaly a 15. helyen állt.

Bár még mindig sok a kérdőjel az M0-ás végleges nyomvonala és kivitelezése körül, az biztos, hogy a közlekedési kapcsolatok fejlesztésére egyre nagyobb szükség van. Az, hogy a személygépkocsik száma 2012 és 2017 között közel félmillióval (16 százalékkal) nőtt országosan, egyre szükségesebbé teszi a meglévő útvonalak áteresztőképességének bővítését - például az M1-es és M7-es kétszer három vagy akár kétszer négysávosra történő bővítését - vagy olyan új útvonalak építését, mint az M0-ás körgyűrű most napirenden lévő budai szakasza.