Fontos változás a Budán közlekedőknek: több kilométeres útfelújítás indul márciusban

A II. kerületi Pasaréti út alsó, Szilágyi Erzsébet fasor és Pasaréti tér között húzódó szakaszán március közepén kezdődhetnek el a felújítási munkák a Fővárosi Önkormányzat finanszírozásával. A felújítás kivitelezője a Strabag Általános Építő Kft., a beruházás költsége nettó 985 millió forint.Mintegy két kilométeres útszakaszt újítanak fel, ahol szükséges, teljes útszerkezet-, egyéb esetben burkolatcserével. Az útszakasz a felújítás után is 2x1 sávos marad, ugyanakkor a forgalombiztonság növelése érdekében kissé szűkebb lesz az útpálya, ami lassabb haladásra ösztönzi az ott közlekedőket. Felújítják a járdákat, valamint a kapubehajtókat is. Új jelzőlámpákat telepítenek a Nagyajtai utca és a Hidász utca csomópontjában, amelyek az autóközlekedés folyamatosságát segítik azzal, hogy beépített érzékelőik a tényleges forgalom nagyságát figyelik, és aszerint adnak hosszabban tartó zöld jelzést az egyes irányokba. A gyalogosok biztonságára is nagyobb hangsúlyt fektetnek: a jelzőlámpa nélküli gyalogátkelőhelyeknél középszigeteket telepítenek.A Pasaréti út felújításának egyik célja a parkolási helyzet rendezése, ezért az egész felújított szakaszon megállási tilalom lép életbe. Parkolásgátló oszlopsort helyeznek ki azokra az útszakaszokra, ahol eddig jellemzően szabálytalan várakozással zavarták a forgalmat. Ugyanakkor szabályos parkolásra továbbra is lesz lehetőség: a Pasaréti úton parkolóállásokat jelölnek majd ki a Hargita utca és a Rhédey utca között, és megmaradnak a várakozóhelyek a Pasaréti út 22-24. előtt, valamint a Gyergyó utca torkolatának közelében. A Vasas Sportcentrum előtti parkolóterületen az épület felőli párhuzamos parkolás továbbra is lehetséges lesz, míg a Pasaréti út felől ferde parkolóállások várják majd az autósokat. A Sövény és a Riadó utca közötti kijelölt várakozóhely kissé rövidebb lesz.A Pasaréti út felújított szakasza mentén álló mintegy 260 fa döntő többségéhez nem szükséges hozzányúlni. A zöldfelület bővül, a rekonstrukció által érintett útvonalon 11 sorfát, mintegy 250 négyzetméternyi cserjét ültetnek, és 1700 négyzetméternyi területet füvesítenek a zöldfelület tartósságához szükséges talajcsere elvégzése után.A Pasaréti úton a vízelvezetés jelenleg is jól megoldott, ahol szükséges, korszerűsítik a rendszert. A felújítás részeként felújítják a közvilágítást, a kijelölt gyalogátkelőhelyek környékét pedig kiegészítő megvilágításba helyezik.

A Lakás Klub Extra programjára azokat a látogatókat várjuk, akik első kézből, a piac szakértőitől szeretnék megtudni az újlakás-piaccal kapcsolatos aktuális fejleményeket, külön körbejárva az elérhető fizetési konstrukciókat, az engedélyezési folyamatokat, a CSOK várható átalakításával kapcsolatos lehetőségeket, akárcsak azt, hogy a mostani piaci környezetben mik jelentik a legnagyobb kockázatokat és kihívásokat a kivitelezés vagy a lakások értékesítése során. ÁTTEKINTÉS

