Forradalom van az ingatlanpiacon - Ez a legfontosabb a beton és a tégla után

A PropTech idén is kiemelt témája a november 22-én megrendezésre kerülő Property Investment Forumnak! Új helyszínen, kiállításokkal, a legfontosabb döntéshozókkal, egyedülálló networking lehetőségekkel. Most extra early bird áron! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Dános Pál MAISz, MRICS igazgató KPMG Pál 13 évig dolgozott a Budapesti Városépítési Tervező Vállalatnál, mint várostervező építész.1991 óta -25 éve dolgozik az ingatlanpiacon, mint ingatlanértékelő és tanácsadó. Közben 5 évet töltött el, mint... Tovább »

Nagyon érdekes, hogy milyen definíciók léteznek erre. Nekem a legjobban azok tetszenek, amelyek arról szólnak, hogy ez inkább a gondolkodásmódról és egy újfajta kultúráról szól, mert az, hogy technikai fejlődés volt és van az eléggé nyilvánvaló. Jó ideje nem olyan eszközökkel húzzuk fel az épületeket, mint azt a piramisépítők tetették, vagyis a fejlődés korábban is létezett. Ami viszont az elmúlt évtizedben fénysebességgel fejlődött, az a digitalizáció és az IT, amik a hétköznapi élet egyre több területét szövik át. Látni kell azonban, hogy ezek a megoldások leginkább a tervezésben és főleg az ingatlan-adásvétel területén jelentek meg, ami sok embert érint, vevőket és eladókat egyaránt, azaz a változás nagyon látványos. De azt is meg kell jegyezni, hogy magában az kivitelezésben, az építőiparban - ami ennek a szakmának mégiscsak a sava-borsa, és legnagyobb költségtényezője - az áttörések még mintha váratnának magukra.Ebben a fázisban, ahogy most állunk, jogos felvetés, hogy mit hoz a jövő. Mondhatnám, hogy beszéljük meg 20 év múlva, de az, hogy mindenféle tevékenységből az emberi kontaktus ki legyen szűrve, mindig felvet kérdéseket. Rengeteg olyan folyamat van, amit lehet és érdemes is automatizálni. Egy magyar proptech cég például egy szállodát automatizált. A reptereken ma már megsértődnek, ha a helyszínen kérsz beszállókártyát, visszaküldenek a panelhez, hogy pötyögd be magadnak, vannak viszont még jó páran a világon, akik pedig emiatt sértődnek meg.Igen, de ezzel párhuzamosan rengeteg emberi idő és kapacitás szabadul fel, kérdés, hogy ezzel mihez fogunk kezdeni. Sok ember munkáját ki lehet váltani mesterséges intelligenciával, és akkor el kell indulnia egy társadalmi gondolkodásnak, hogy mihez kezdünk magunkkal. De mondok valamit: annak ellenére, hogy van otthon mikród, és minden ételt el tudsz készíteni, mégis elmész étterembe, odaülsz egy bárpulthoz beszélgetni. Nyilván az emberi kapcsolatok nem fognak megszűnni, de az emberi tevékenység kicsit átrendeződik. Lehet, hogy a minőségre és a tevékenység humánoldalára jobban oda kell figyelni, és háttérbe szorul a mennyiség. Ez filozófiailag rendezi át a dolgokat.Minden kutatás a generációváltásról beszél, ott tartunk, hogy egy építőipari felmérésben nem számok vannak, hogy hány ezer négyzetmétert építenek itt meg ott, hanem hogy hogyan lehet a cégekhez csábítani az Y és Z generációkat. Ennek a narratívának a része, hogy a fiatalok nem szeretik a tulajdont, és nem akarnak lakástulajdonosok lenni. El tudom képzelni, hogy ez igaz, de azt is, hogy nem. Én is voltam fiatal, akkoriban az embert elfogták olyan gondolatok, mint kommunában élni, vagy az, hogy nincs szükség a tulajdonra. Lehet, hogy az Y és Z generációs fiatalok gondolkodásmódja is megváltozik a korral, vagyis ha ingatlanfejlesztésekben gondolkodunk, akkor azért jobb úgy kialakítani azt a hat szoba egy konyha, egy közös tér konstrukciót, hogy alkalmasint könnyűszerrel átalakítható legyen két önálló lakássá. Hiba lenne egy divathullámra alapozni 100 évre szóló fejlesztéseket, de hiba az is, ha nem vesszük észre, hogy a szemünk előtt alakul ki egy újfajta életforma. Leginkább abban hiszek, hogy ilyenre is szükség lesz, meg olyanra is még jó sokáig.Ez nem proptech specifikus, hiszen ha háromszor rákattintottál a Tripadvisorra, akkor az utcán sétálva megkapod az üzenetet, hogy két sarok múlva van egy jó étterem. Van, akit már ez is idegesít, mások örülnek neki. A proptech is tud ilyeneket csinálni, és csábító is, hgy csináljon, mert ha egy fejlesztőnek sok adata van a vevői piacáról, akkor testreszabottan tud proaktívan potenciális vevőket odacsábítani, és persze a biztonság, az épületautomatizálás és az üzemeltetés szempontjából is lehet számtalan pozitívum, akkor van baj, ha az emberi tényezőt nem vesszük figyelembe. Lehet irodaterületeken üzemeltetési költséget spórolni, de ha ezeknek a megtakarításoknak az a következménye, hogy élhetetlen munka- vagy életkörülményeket hozunk létre, akkor az emberek elmennek, és embert felvenni sokkal nehezebb, mint reluxát. Abban bízom, hogy ennek a tech történetnek nagyon erős humánfókusza van, és ha itt van egy konfliktus, akkor a technikai oldalán válaszolnak rá.Ez mind egyszerre igaz. Tudok eseteket, amikor a hot desk munkavégzési forma befulladt, mert az emberek nagyon furcsák. Ha egy kutyát beengedsz egy helyiségbe, akkor ő megtalálja, hogy neki hol a legjobb leheveredni. Nem igaz az, hogy egy ember ugyanazt a teljesítményt tudja magából kiizzadni függetlenül attól, hogy mekkora tér áll rendelkezésére. A proptechnek is van olyan vonulata, hogy hogy lehet több embert elhelyezni egységnyi térben, de mielőtt bevetnénk ezeket a megoldásokat meg kellene vizsgálni azt is, hogy miként hat ez a munkateljesítményükre.Nézzük meg, hogyan dolgoznak az egyterű irodákban. Mindenkinek be van dugva a füle, hallgat valamit. Nem tudnak egymással beszélni, mert az zavarja a többieket. Igaz, hogy az alapterület egy kicsit csökken, de sokkal több tárgyalót kell létesíteni, mert valaki állandóan ott ül vagy azért, mert konferenciahívást bonyolít le, vagy azért, mert nem bírja a jövés-menést és koncentrálnia kellene. Az emberi igények bizonyos szempontból nem megváltoztathatók, de mindenre fel kell készülni, lehet otthonról dolgozni, ami nagyon jó, mert a munkáltatónak nem kell biztosítani asztalt, széket, áramot, védőitalt, semmit. Nyilván nem lehet minden munkakört így ellátni, autóbuszt például nem lehet home office-ból vezetni, de mindig vannak divatirányzatok, ennek ellenére a legfontosabb a józan ész.Szerintem igen. Ez egy kommunikációs kérdés is, hogy a vezető tudjon beszélni azon a nyelven, amin egy IT, vagy proptech szakember. Nagy cégeknél lassan van is erre példa. A mi proptech-felmérésünkben megkérdeztük, hogy a saját vállalatuknál van-e valamilyen belső digitális stratégia, és csak a cégek egyharmadánál van. Nem egy belső proptech céget kell létrehozni, hanem megtanulni egyfajta gazdasági kommunikációs nyelvet, hogy a külső proptech cégeket tudjuk kezelni.Az biztos, hogy gyorsan évülnek el a jóslatok. Azért az alapfunkciókra mindig szükség lesz. A mi életünket a technológiák változtatják meg, az emberi természet viszont többezer éve változatlan. Az előnyök és a hátrányok mindig együtt vannak, ezeknek az aránya a fontos.