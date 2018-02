Hamarosan eldől, ki tervezheti meg a Déli pályaudvar területén a sportközpont

Az ajánlattételi felhívás már tavaly ősszel megjelent, most pedig az ajánlatok is megérkeztek, így egyre biztosabbá válik a projekt. Az ajánlatok meglehetősen széles értékhatárok (980 millió és 1,59 milliárd forint) között mozogtak, a legolcsóbb és a legdrágább ajánlat között 62 százalékos különbség volt. A nyertes vállalkozás feladata lesz a tanulmányterv és a tervdokumentációk elkészítése mellett a szükséges engedélyek beszerzése is.