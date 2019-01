Hiába félsz tőle, még a te életedben eljön az önvezető autók kora

biztonság,

Az Y és Z generációnál 70 százalék volt azok aránya, akik az általuk kedvelt márka esetén valószínűleg használnának autonóm járművet. Az X generációnál ez a szám 62 százalékot tett ki, míg a baby boom-korszakban születetteknél 56 százalékot.

Melyik nemzet a legszkeptikusabb?

A Deloitte által készített autóipari tanulmányban többek között azt vizsgálták, hogy miként változott az emberek gondolkodása az önvezető autókról. 2017 és 2018 között a vizsgált 17 ország mindegyikében csökkent azon a válaszadóknak az aránya, akik úgy nyilatkoztak, hogy nem bíznának meg ezekben a járművekben. A 22 ezer ember bevonásával végzett kutatásból az is kiderült, hogy a legfontosabb tényezők, amelyek meghatározzák az önjáró járművek elfogadását, azok:Például az amerikai fogyasztók 71 százaléka mondta, hogy nagyobb valószínűséggel utazna önvezető autóval, ha az rendelkezne megalapozott, a biztonságáról tanúskodó dokumentumokkal, tesztekkel. A Németországban megkérdezettek 68 százaléka válaszolta ugyanezt erre a kérdésre. Mivel a biztonság kiemelt fontossággal bír az autonóm közlekedésben, a legnagyobb tech és járműipari cégek már évek óta nagy hangsúlyt fektetnek az eljárások tesztelésére.Bár a felmérés nem tartalmazza, hogy a magyar lakosság számára mennyire fontos szempont a biztonság, a márka, vagy a költség, a tesztelések tekintetében sok ország előtt járunk. Korábban már többször is szó volt róla, hogy milyen ütemben halad a zalaegerszegi tesztpálya építése. Megkeresésünkreelmondta, hogy a zalaegerszegi tesztpálya projekt első ütemének megvalósítása a tervek szerint halad. Tesztelésre alkalmas állapotban van már:Az elkészült modulok alkalmasak különféle járműdinamikai tesztekreés egyes járműasszisztens rendszer-tesztekre (pl. parkolóasszisztensrendszerek, sávtartó elektronika, vészfék-asszisztens, stb.), melyeknél 2018-ban már 5 próbaüzemi, valós járműtesztre is sor került. Folyamatban van továbbá az 5G hálózat kísérleti alkalmazása a tesztpályán, együttműködve a kommunikációs technológiai ipari cégekkel és az egyetemi partnerekkel, várhatóan 2019 során már ennek a bemutatójára is sor kerülhet.A felmérés során az amerikai fogyasztók 54 százaléka mondta 2017-ben, hogy nagyobb valószínűséggel autózna egy autonóm járműben, ha azt egy olyan márka kínálná, amelyben megbízik, míg a 2018-as kiadványban ez a szám már 63 százalékra nőtt. A generációk között is vannak eltérések, a fiatalabbak úgy tűnik könnyebben befogadják az új technológiát.A költségek tekintetében nagy kihívás lehet a gyártók számára, hogy egy olyan üzleti modellt alkossanak meg, amelyben megtérül ez a technológia. A felmérésben résztvevők egy jelentős része ugyanis nem lenne hajlandó extra költségeket vállalni azért, hogy önvezető autót vezethessen. Németországban ez az arány 50, az Egyesült Államokban 38, Japánban pedig 31 százalék volt.A tanulmányban természetesen azt a kérdést is feltették a válaszadók számára, hogy összességében mennyire tartják biztonságosnak az önvezető autókat. Ezek szerint Japán volt a legszkeptikusabb az önvezető autókat illetően, de itt is javult a helyzet 2017 óta, amikor még a japánok 79 százaléka válaszolta azt, hogy a teljesen önvezető autók nem lesznek biztonságosak. Az elmúlt évben ez az arány már 57 százalékra csökkent.

Egy év leforgása alatt a legnagyobb pozitív változás Kínában és Mexikóban zajlott le, ezeken a helyeket ugyanis 36 százalékponttal kevesebb lett azoknak az aránya, akik nem tartották biztonságosnak a technológiát. Az európai országok között 2018-ban már 34-45 százalék közöttire csökkent a szkeptikusok aránya.