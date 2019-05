Holnaptól új világ jön a Liszt Ferenc Repülőtéren

Noha a repülőtér a nyilvánosság számára megnyitott terület, annak egyetlen rendeltetése, hogy biztonságosan és kényelmes utazzunk, és nyugodt körülmények között várhassuk családtagjainkat vagy üzleti partnereinket a terminálon. A hatóságok által jóváhagyott Repülőtérrend értelmébenminden kereskedelmi vagy adománygyűjtő, politikai vagy egyéb típusú tevékenységhez, beleértve a szórólapozást, a rendezvények szervezését, a filmforgatást, vagy az utasok kereskedelmi ajánlatokkal történő megszólítását, a Budapest Airport előzetes, írásbeli jóváhagyása szükséges.A beérkező utaspanaszokra reagálva, hogy minden olyan illegális és/vagy kéretlen tevékenységet tartson távol a termináltól, ami az utazóközönség zaklatásával járhat. A módosított repülőtéri szabályok május 15-én lépnek életbe; a Repülőtérrend vonatkozó rendelkezéseiről minden érintettet és a nagyközönséget is közvetlenül értesítjük annak biztosítása érdekében, hogy az új előírásokkal mindenki tisztában legyen.Az engedéllyel rendelkező, előre rendelt taxik is változatlan módon, napi kétszeri ingyenes behajtási lehetőséggel vehetik fel utasaikat a terminálépületek mellett, és az utasok csoportjait elszállító turistabuszok ugyancsak változatlan rendben működhetnek a továbbiakban is.Ugyanakkor a biztonsági szolgáltatók szakemberei minden illegális utasfelvételt megkísérlő, vagy bármely kéretlen, nem kívánt ajánlatot tevő személy tevékenységét udvariasan, de határozottan meg fogják akadályozni, és az elkövetők jogi eljárásra is számíthatnak. A koordinált fellépés célja, hogy véget vessen az utasok zaklatásának, hogy a továbbiakban ne ejthessenek foltot Magyarország és a repülőtér jóhírén az idelátogatók körében.