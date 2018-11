Idén először magyarok kezébe került a befektetések több, mint fele

Dr. Takács Ernő portfolióért felelős vezérigazgató-helyettes WING Zrt., (Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK), elnök) Dr. Takács Ernő a budapesti államigazgatási főiskolán végzett igazgatásszervezőként és szakigazgatás-szervezőként, majd a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen doktorált jogászként. A magyar ingatlanszektor elismert... Tovább »

A november 22-én megrendezésre kerülő Property Investment Forumon a lakáspiac és az építőipar égető kérdéseit és a mindenki számára jól érzékelhető problémákat és kihívásokat az IFK szakmai együttműködésével moderált beszélgetésben járjuk körbe, a szektor legfontosabb szakértőivel, köztük Takács Ernővel.

Az árak Magyarországon tovább emelkedtek, a hozamok csökkentek, de a befektetési számok azt mutatják, hogy a magasabb árat megfizető konzervatívabb, kisebb kockázati profilú befektetők számára is vonzó a magyar piac, ami komoly visszajelzésnek számít.

Lakásépítések

Felhívta a figyelmet az MNB legfrissebb jelentésére, amely szerint a fővárosban a lakásárak túlfűtötté váltak. A 20 százaléknál is gyorsabb áremelkedés már meghaladja a makrogazdasági fundamentumok által alátámasztottat, így nő a túlértékeltségi kockázat.

Ingatlanbefektetési körkép

450 millió eurót tesz ki az irodapiac,

735 milliót a kiskereskedelmi ingatlanpiac,

70 milliót az ipari,

45 millió eurót a hotel és egyéb fejlesztések.

Felpörgött a lakásépítés is, elsősorban az új lakások áfája miatti bizonytalanság húzta a beruházásokat. A lakáspiacon megnyugvást hoz a kedvezményes áfakulcs határidejének ötéves meghosszabbítása a november 1-ig építési engedélyt megszerzett projekteknél.Példátlanul kiemelkedőnek nevezte az elmúlt három év kiugró teljesítményétIlyen hosszú ideig, ennyire magas volumen soha nem volt még a magyar befektetési piacon, és a kilátások továbbra is kedvezőek - mondta.Október végéig a magyarországi ingatlanbefektetések értéke a CBRE adatai szerint 1,3 milliárd euró volt, ami azzal együtt is kiemelkedő érték, hogy kissé elmarad az egy évvel korábbitól. Év végéig a befektetések elérhetik az 1,7 milliárd eurót, ezzel reális esély van arra, hogy az idei legyen a harmadik legeredményesebb év a 2007-ben elért 1,95 milliárd euró és 2017-ben elért 1,8 milliárd euró után. A közép-európai régió legnagyobb piaca természetesen a 40 milliós Lengyelország maradt, de óriási fejlemény, hogy az év első három negyedévét tekintve a magyar befektetési piac méretben felzárkózott a nagyobb ingatlanállománnyal rendelkező és általában likvidebb cseh piachoz - mutatott ráA befektetői összetételben is jelentős fordulat következett be idén: most először több a befektetett magyar tőke, mint a külföldi.Ez egyebek mellett azt mutatja, hogy a hazai befektetői közösség ma már ugyanolyan tőkeerős, mint a külföldi cégek. A belföldi szereplők megerősödése nem egyedi jelenség a régióban, a szlovák és a cseh piacon is kinőtt egy erős helyi befektetői réteg - emelte ki az IFK elnöke a CBRE régiós statisztikáira hivatkozva.hangsúlyozta, hogy az elmúlt három évet (2016, 2017, 2018) a példa nélküli likviditás jellemezte, és nem lát olyan tényezőt, amely megváltoztatná ezt a kedvező tendenciát jövőre. A magyar érdeklődők továbbra is vásárolnak, a német alapok érdeklődése egyre erősebb, és kisebb részben jelen vannak a dél-afrikai és az opportunistább befektetők is. 2018-ban és 2019-ben sokkal nagyobb lesz az épített volumen, mint a korábbi években, így ez kínálatoldali lökést tud adni a piacnak. A hozamok megfelelőek, az árazás továbbra is kedvező, van még lehetőség az áremelkedésre. A hozamszintek óvatosan tovább csökkenhetnek, a 2019-es év tehát egyértelműen kedvezőnek tűnik az ingatlanbefektetési piac számára.A lakáspiacra megnyugtatóan hatott a kedvezményes áfa feltételekkel történő ötéves meghosszabbítása, bár az IFK a november elsejei határidőt is szerette volna meghosszabbítani.hangsúlyozta, hogy a lakásépítések üteme ugyan gyorsult, de sajnos még nem érte el a kívánt mértéket. Az ingatlanfejlesztők és a kormány álláspontja ebben a kérdésben megegyezik,ráadásul 6 százalékkal csökkent az építési engedélyek száma az első háromnegyed évben.2023-ig legalább 200 ezer lakásnak kellene megépülnie, ami biztos, hogy még a határidő kitolásával sem valósul meg, de a befagyasztott projektekbe életet lehelhet az újabb lehetőség. Takács Ernő hangsúlyozta, hogy a kínálat erőteljesebb növekedése az áremelkedéseket is mérsékelhetné.A jegybank legfrissebb jelentése szerint az első fél évben erős kereslet mellett jelentősen emelkedtek a lakásárak, éves szinten országosan 16,2 százalékkal, Budapesten pedig 20,2 százalékkal. A lakáspiacon újra nyílik az árolló, a fővárosban és a nagyobb településeken gyorsult az áremelkedés, míg a községekben lassulás volt tapasztalható a június végi adatokat a 2017 év végiekkel összevetve. Ennek ellenére az IFK elnöke szerint a drágulás, ha lassabb ütemben is, de folytatódik.A CBRE által 2018 októberéig mért 1,3 milliárd eurós befektetett volumenből: