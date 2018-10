Így előznék meg a bűnözést az agglomerációban

Rab Judit osztályvezető, Települési Szolgáltatások Lechner Tudásközpont Szakterülete az építészet, a városépítészet, a városok újszerű infrastruktúrái, a településfejlesztés. PhD témája a telepszerű lakónegyedek beépítési struktúrája és kapcsolatai. A BME Urbanisztika Tanszékének... Tovább »

Októbertől indul és várhatóan jövő nyárig tart a a törökbálinti Safecity projekt, ami a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács, a Lechner Tudásközpont és a KultúrAktív Egyesület együttműködésével valósul meg, a program az építészeti bűnmegelőzés jegyében valósítja meg a város fejlesztését.Az építészeti bűnmegelőzés alapgondolata, hogy a térfigyelő kamerák és őrök önmagukban nem elegendőek a bűnalkalmak kiküszöbölésére, inkább a prevenciós bűnmegelőzésre kell helyezni a hangsúlyt. Vagyis egy olyan környezetet alakítanak ki, amely eltántorítja a bűnelkövetőt szándékától. Ezek lehetnek a belátható sétányok, a zegzugos terek elkerülése, valamint a növényzet folyamatos metszése segíthet a rejtekhelyek kialakulásának elkerülésében. A megfelelően alkalmazott építészeti eszközökkel való bűnmegelőzés nem csak az épített környezet színvonalát emeli, hanem biztonságot is teremthet.Már Magyarországon is vannak összesítő adatbázisok, amelyek többféle mutatót is tartalmaznak és amelyekkel mérhető egy település "okossága" valamint megtudható a környék bűneseteinek száma. Az előbbiről bővebbenbeszélt a Smart City Konferencián. Valamint már többször is írtunk Bűnözés-Statisztikai Adattárról (PRE-STAT) ami egy olyan térinformatikai alkalmazás, ahol egy ügyfélkapus belépést követően bárki megnézheti, hogy milyen bűncselekmények fordulnak elő a leggyakrabban a lakóhelyén. Többek között, hogy például hol volt a legalacsonyabb az egy főre jutó ittas vezetések száma, vagy hol történt a legtöbb lakásbetörés.Törökbálinton az adatbázis alapján a közterületen elkövetett bűnesetek száma 59 volt 2015-ben, 37 2016-ban és 13-at rögzítettek 2017-ben, ezekben azonban nincsenek benne például az autólopások, vagy az autófeltörések, kifosztások száma, ezeket ugyanis külön kategóriákba sorolják még sok más bűncselekmény mellett.