Így kell ingatlanbirodalmat építeni - Egy 400 éves cégtől tudtuk meg a titkot

Integrated Project Delivery (IPD)



Az IPD megközelítés lényege, hogy olyan eljárásokat és gyakorlatokat alakítsanak ki a dizájn, az építés, a kivitelezés során, amelyekkel a szereplők együttműködve optimalizálhatják a projekteket, magasabb értéket teremtve a tulajdonosnak és csökkentve például a keletkezett hulladék mennyiségét. Az IPD tagok között tulajdonosok, építészek, és kivitelezők egyaránt vannak, más gyakorlatokkal szemben az IPD-nél az egyes folyamatokban tevékenykedők összefogása különös hangsúlyt kap.

BudaPart Gate 1117 Budapest, Dombóvári út 27 Kiadó terület: 11011m2

Átadás:

2019 Bérleti díj: 14.5 - 17.5 EUR Ajánlatot kérek

A vállalatot 1610-ben alapították Japánban, főként japán megrendelésre építünk világszerte ingatlanokat (irodaházak, bevásárlóközpontok, szállodák, repterek, stadionok, kórházak, iskolák, raktárak) illetve külföldi megbízóknak Európában is 1973 óta. Generálkivitelezőként több száz alvállalkozót fogunk össze, akik a konkrét kivitelezési munkálatokat végzik, a Takenaka így leginkább ezek megszervezéséért felel. Jelen vagyunk Csehországban, Szlovákiában és Magyarországon is, ahol leginkább gyárakat, üzemeket és raktárakat építünk, míg Olaszországban, vagy Londonban az irodaházak jellemzőbbek. A jelenlegi projektek között van, hogy japán megbízásra fogunk építeni egy bicikligyárat Közép-Kelet-Európában.Öt design csapat került a legjobbak közé, közöttük volt a Takenaka tervező részlege is, illetve az általuk elképzelt koncepció, amit végül a legjobbnak választottak. A pláza érdekessége, hogy egy hatalmas könyvesboltot terveztek a közepére. De a múlt évben például egy olyan lakóprojektünket díjazták, ami megfelel mindenféle környezetvédelmi szempontnak, most pedig már a különböző technológiáknak köszönhetően elértük, hogy majdnem zéró kibocsátású épületet tudjunk létrehozni.Általánosságban Japán más országok mögött van ebben, ennek leginkább két oka van, ebből az egyik a nyelv. Ha angol a nyelved gyorsan juthatsz információkhoz, ez a japánra egyáltalán nem igaz, ami gátat szab a gyors befogadásnak. A másik tényező, hogy az emberek nagyon ragaszkodnak a megszokott tradicionális dolgokhoz, eljárásokhoz és módszerekhez. Ennek ellenére azon vagyunk, hogy minél jobban erősítsük mindenkiben a BIM előnyeit és használatát. Ha az építőipari szereplők megtapasztalják ezzel kapcsolatban a jó dolgokat, akkor motiváltak lesznek a használatában, a mi dolgunk, hogy ezeket megmutassuk.Egyelőre nincs. A kormány motivált abban, hogy felkarolja és gyorsítsa a BIM elterjedését az országban, ahogyan egyébként azt más országokban is csinálják, így hamarosan elképzelhető, hogy erre egy szabályozást is létrehoznak. Akadémiai és gyártási oldalról egyaránt, Szingapúr pl. nagyon erős ebben, Japánnal ellentétben. A kötelezővé tétel egy jó taktika lehet, ezáltal hamar hozzászoknának az emberek a használatához.Igen, volt néhány. Ha például valaki egy IPD projektek akar, kötelező a BIM használata, az IPD-et 7-8 évvel ezelőtt egy csapat ügyvéd és akadémiai ember találta ki. Tehát, ha egy amerikai cég Japánban indítana egy projektet és, akkor mi vagyunk az egyetlen olyan jelentkező, aki az IPD-nek megfelelően a BIM-et használva tud tevékenykedni. Ha egy ilyen projektet megnyerünk, onnantól kezdve jöhet a többi és egyre nagyobbak. Természetesen vannak olyan projektek is, akár például egy gyár esetében, amikor az összeszerelésből fakadóan sokkal szerencsésebb, ha BIM-mel tervezzük meg az épületet.A legnagyobb kihívás, hogy átlépjünk a digitális világba. A japán építőiparban több ezer nagyon kisméretű cég van, beszállítók, alkivitelezők, csupán pár munkavállalóval, ami nagyon megnehezíti, hogy átvegyenek új technológiákat. Ezekben a kis cégekben nem használnak digitális eszközöket, modern megoldásokat, hiába próbáljuk őket motiválni, egy-egy ilyen újítás olyan befektetést, forrást igényelnek elsőre, amit nem feltétlenül engedhetnek meg maguknak.Sok földrengésünk volt, talán azt is lehetne mondani, hogy már hozzá vagyunk szokva. Viszont amint jön egy nagyobb, erősebb a szabályok is megváltoznak, újakat kell lefektetni, új technikákat kell kitalálni, hogy biztonságosak legyenek az építkezések. Európában azért is nagyon könnyű és egyszerű építkeznünk, mert nem kell ezekkel a változókkal számolni.Nehéz konkrét számokban kifejezni, időben talán 20 százalékra tehető, amit meg lehet spórolni a BIM használatával. Viszont amennyit visszanyerünk a kivitelezési időn például, azt elveszítjük a dizájn részen, hiszen ekkor, ha még van idő más ötletekre, akkor folyamatosan előkerülnek újabb és újabb lehetőségek, így végeredményben nem biztos, hogy hamarabb végzünk. Minőségben viszont egyértelműen érezzük az előnyeit.