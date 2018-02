Így lesz Budapestből okosváros

A Long Range (nagy hatótávolsággal rendelkező) vezeték nélküli megoldás lényege, hogy annak segítségével a megbízók hatékonyabban kacsolódhatnak IoT-szenzorokhoz. Egy konkrét példát nézve, a rendszer segítségével a közműszolgáltatók akár távolról is képesek leolvasni a fogyasztási adatokat, de az olyan köztéri okos szolgáltatások is általánossá válhatnak, mint a világítás, közlekedés vagy parkolás.Mindemellett akár az irodaépületek üzemeltetésének monitorozásában is újabb távlatok nyílhatnak meg. Ilyen lehet egy létesítmény integrált felügyelete, szükség esetén a riasztás és a beavatkozás is.A PropTech és az Okos város megoldásai egyébként sokkal közelebb vannak, mint gondolnánk. A Smart Budapest koncepció részeként a következő években az energiahatékonyságban, a hulladékgazdálkodásban és a mobilitásban is jelentős átalakulások várhatók, melyek élhetőbb városi tereket eredményeznek.A témával részletesebben is foglalkozunk a tavasszal megrendezésre kerülő Smart City konferenciánkon, ahol a tavalyihoz hasonlóan idén is fókuszba kerülnek az okos otthonok és városok.