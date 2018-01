Két felvásárlás egy héten belül - Izgalmas napok állnak a német cég mögött

Több vásárlás pár nap alatt, ugyanannál a vállalatnál

A német alapkezelő Union Investment megvásárolta Berlinben a Mitte Town Hall (Berlini Városháza épülete) 20 ezer négyzetméteres épületét a Curzon Capital Partners III-tól, a felvásárlás értéke mintegy 87 millió euró volt, ami 27 milliárd forintnak megfelelő összeg. A vállalat vezetése elmondta, hogy az üresedési ráta, a maga 2 százalékával történelmi mélypontnak számít ezen az irodapiacon, a szövetségi államot pedig megbízható bérlőnek tekintik, így jól illik az eddigi portfóliójukba az új épület. Az Union Investment néhány nappal korábban egy hasonló méretű tranzakciót is lebonyolított, 24,7 milliárd forintot fizetett két lengyelországi Holiday Inn szálloda megvásárlásáért.

Az ingatlanpiac szárnyalása 2017-ben is folytatódott, de a gyors felívelés újfajta kockázatokat is hozott. Az építőipari kapacitással és a munkabérekkel kapcsolatos problémák miatt a projektek folyamatosan drágulnak, ami gyakran a fejlesztőket is újratervezésre kényszeríti. Ez azonban nem szab gátat a beruházásoknak, a következő években több tízezer új építésű lakás, félmillió négyzetméternél is több modern irodaterület, ezret meghaladó 4 és 5 csillagos szállodai szoba, logisztikai csarnokok és hatalmas új székházak - Telekom, MOL, OTP - készülhetnek el. Az 50 legbefolyásosabb ingatlanpiaci szereplő között most is jelen vannak a legnagyobb cégek képviselői, az ismert nevek mellé azonban egyre több új versenytárs zárkózik fel.



A német Pfandbriefbank mintegy 75 millió eurós (23 milliárd forint) kölcsönt adott a hazánkban is tevékenykedő CA Immo vállalatnak, az úgynevezett Neo projekt megépítésére, ami lakossági, irodai és hotel funkciókat is ellátó komplexum lesz Münchenben. Az épület 2020 elejére készülhet el és egy 60 méter magas torony részt is kialakítanak benne, amelyben "Hampton by Hilton" márkanevű hotelt fognak üzemeltetni, a bérleti szerződés alapján minimum 25 évig.A globális GSA vállalat diákok részére nyújt szálláslehetőséget, egyfajta magánkollégiumokat kialakítva, a legutóbbi tranzakciókkal összesen 1900 férőhelyet fog biztosítani három németországi városban, ezzel a teljes portfóliója 3000 ágyat jelent ebben az országban. A vállalat terjeszkedése nem meglepő, már több nagyvárosban is jól működő folyamat, hogy a lakáshiányt és a magas bérlési költségeket a diákok számára, ilyen magánkollégiumokkal enyhítik.