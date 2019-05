Kiderült ki kapta "Az Év Építőipari Személyisége" díjat

Most vagy soha helyzet van. Az építőipar most van egy olyan nagyon kedvező helyzetben, amikor sok feladata van, most kell helytállnia, és most derül ki igazán, hogy ki az, aki ezt igazán jól csinálja. Most kell díjazni azokat, akik többet tesznek le az asztalra, mint egy átlagos szereplő. Mindenkinek kell tudnia választania hőst, hősöket, egy követendő példát, hogy az iparág megtartson, illetve bevonzzon embereket.

A Porfolio első építőiparral foglalkozó konferenciáján hirdettük ki a Market Építő Zrt.-vel közösen alapított díj nyertesét. Az építőipar olyan kihívásokkal áll szemben jelenleg, hogy különösen fontossá vált, hogy a szakma jelntős képviselőinek a munkája ilyen módon is elismerésre kerüljön.a vele készített interjúban elmondta, hogy miért volt fontos számukra, hogy a díj mögé álljanak:

"Az Év Építőipari Személyisége" díj

Kreinbacher József

Barócsi Róbert

Puskás András

Derczó István

A díjátadó előtti napon egy öttagú szakmai zsűri döntött a díjazott személyéről. A zsűri tagjai: Bán Zoltán Portfolio vezérigazgató

Ditróy Gergely, Portfolio ingatlandivízió-vezető

Koji László, ÉVOSZ elnök

Scheer Sándor, Market Építő Zrt. vezérigazgató

dr. habil. Stocker György docens, tanszékvezető Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar, Építőanyagok és Magasépítés Tanszék

Négy olyan szakembert jelöltek a díjra, akinek a tevékenysége követendő példa lehet, ők korábban a Porfolio-nak adott interjúban be is számoltak tapasztalataikról, és arról, hogy ők hogyan látják az építőipar helyzetét. A jelöltek:A zsűri egyhangú döntése alapján, "Az Év Építőipari Személyisége" díjatkapta. A szakember külföldi elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni a konferencia díjátadóján, így barátja és kollégája,vette át nevében a díjat.

Gratulálunk a győztesnek! Jövőre folytatjuk.