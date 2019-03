Kiderült, mikortól lesz látogatható az állatkerti biodóm

A Pannon Park beruházás csaknem 5 hektárnyi területen, mintegy 44 milliárd forintból valósul meg, a park szabadtéri bemutatóhelyei egy 1,7 hektáros központi építményhez, egy úgynevezett biodómhoz csatlakoznak, amely lényegében egy fedett parkként kerül kialakításra. Vagyis a biodómban is lesznek állattartó terek, sétányok és növényzet, de mindez egy nagy "búra" alatt.

a biodóm kivitelezése során eddig 130 ezer köbméter földet mozgattak meg, tíz kilométer hosszúságban, 1507 darab, ötméteres acélrudat illesztettek a talajba fúrt vasbeton szerkezetekbe, amelyek az épületet megalapozzák

Az állatkert igazgatója az új állatok befogadásáról, illetve arról is beszámolt az interjúban, hogyA biodóm burkolása a napokban kezdődött meg, a fedőanyag egy fényáteresztő fóliamembrán lesz és az igazgató azt is elárulta,Az egész kivitelezést még 2017 augusztusában kezdték el, és bár maga a dóm építési munkálatai nagyjából egy éven belül lezárulnak, a Pannon Park berendezése, az állattartó létesítmények installálása és a növényzethez szükséges talaj lefektetése akár egy évig is elhúzódhat.

A biodóm 2019. februári állapota, kép forrása: MTI