Klímaváltozás elleni harc: így állunk a többiekhez képest

A kormányzat részéről a tervezési és előrejelzési képesség, a bürokrácia és az adminisztráció korszerűsítése, a környezetvédelmi szabályozás kérdése, továbbá az élelmiszerbiztonság, a talaj és a vizek megóvásának képessége;

a vállalatokon múlik az épített infrastruktúra egy része, a pénzügyi közvetítőrendszer minősége, a gazdaság nyitottsága, a technológia fejlettsége, az innovációs képesség fenntartása;

a lakosság és a civil szféra felelőssége a kiállás az emberi jogokért, az információ-szabadságért, az egészséges életmódért, az egyéni szintű fenntarthatóság fontosságáért, vagy a humán tőke gondozásáért.

BudaPart Gate 1117 Budapest, Dombóvári út 27 Kiadó terület: 11011m2

Átadás:

2019 Bérleti díj: 14.5 - 17.5 EUR Ajánlatot kérek

Svájc az élen, Magyarország 48. a listában

A vállalati és a civil szféra teljesítménye alapján a vizsgált országok első harmadába sorolhatók a magyarok, míg a kormányzat felkészültsége valamivel a 140 ország átlaga felett van. Ezzel Magyarország a 48. a listában

Van, ahol az állam, van, ahol a civilek az úttörők

Duna Terasz Premium 1138 Budapest, Úszódaru utca 3. 322 db lakás

42 - 104 m2 alapterület Átadás:

2019 Q2 43.7 - 95 M Ft Ajánlatot kérek

Gazdagságukhoz képest kiugróak

A politikai bizonytalanság árt

Idén egy kisebb jubileumot ünneplünk, hiszen immáron 15. alkalommal rendezzük meg a hazai ingatlanszakmával karöltve, a piac legfontosabb szakmai eseményét, a Portfolio Property Investment Forum konferenciát. Ahogy 2018-ban úgy 2019-ben is még több résztvevővel, tovább gondolt exkluzív kiállító terekkel és megjelenési lehetőségekkel, valamint a legizgalmasabb szakmai témákkal készülünk. Az idei évtől kezdve a klímaváltozás kérdésének még erősebb figyelmet szentelünk, így ebben a témában is hallhatnak előadásokat és beszélgetéseket a résztvevők. ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Property Investment Forumról részletes információt itt talál

A KPMG a felmérésben résztvevő tudományos, gazdasági és társadalmi szervezetek részéről átadott adatokat 3 kategóriában összesítette, azt vizsgálva, hogy egy adott országban az állam, a vállalatok és a magánszféra (lakosság és civilek) mennyire képes hatékonyan reagálni a változásokra. Egyetlen helyezésben nehéz egy állam felkészültségét ábrázolni, így több különböző megközelítésben is létrehoztak mérőszámokat. Néhány példa a vizsgált összetevők közül:A 2019-es lista éllovasai között elsősorban olyan államokat látunk, amelyek rendre élen végeznek a "pozitív" globális versenyképességi, tőkeellátottsági, képzettségi rangsorokban. Svájc, Szingapúr és Dánia lettek dobogósok, őket további észak-európai államok követik. Ezek a társadalmak jellemzően nem csak, vagy nem kifejezetten a magas egy főre jutó GDP-ben erősek, hanem az olyan "puhább" indexekben is, mint a boldogság, az oktatás minősége, az egészségügyi ellátás, esetleg a szociális háló erőssége, azaz a minél alacsonyabb különbség a társadalmi osztályok jövedelmei között.A lista dobogósai mellett kiemelhető még Svédország, amely ugyan csak a 4. lett az összesített sorrendben, de a lakosság és a civilek felkészültségét tekintve vezeti a rangsorolást. Miközben egyes államok (Szingapúr, Egyesült Arab Emírségek) kiváló helyezése a "jó állam" felelős programjainak köszönhető, addig a dél-európai államokban (Portugáliában, Spanyolországban) inkább a lakosság vizsgázott jól, és a kormányzat szerepelt rosszabbul.Joggal feltételezzük, hogy egy adott ország gazdasági lehetőségei meghatározzák a felkészültséget, a tanulmányból az is kiderül, hogy a jövedelmi helyzetükhöz képest mely országok teljesítettek jobban, vagy rosszabbul. A GDP-jükhöz képest is kiugróan jók között van Svájc, Dánia, Svédország, Új-Zéland és talán némi meglepetésre Ruanda.A magas jövedelmi helyzetükhöz képest viszont kiábrándítóan szereplő országok túlnyomórészben feltörekvő olajállamok (Líbia, Angola, Algéria és Irán), de rosszul szerepelt Argentína is. A megelőző évi listához képest legtöbbet javító államok listáján Tonga mellett Oroszország az éllovas, előbbi 36, utóbbi 29 helyet javított a pozícióján.A 140 ország listájának a végén a legszegényebb, sokszor államisággal sem igen rendelkező országok találhatóak, a 140. például Szomália. Láthatóan nagyon erős az összefüggés a politikai bizonytalanság és a klímaváltozással kapcsolatos felkészületlenség között, Latin-Amerikában Haiti, Észak-Afrikában Líbia, Ázsiában Afganisztán végzett a legrosszabb helyen. Mindegyik megosztott, polgárháború sújtotta ország, ahogyan a nyugat-európai sereghajtó, Görögország is súlyos államcsődön van túl.