Kőbányán épülhet fel az új Közlekedési Múzeum

Szerdán döntött a kormány arról, hogy az előzetes tervekben szereplő mintegy 30 ezer négyzetméteres múzeumi épületkomplexumban helyezik el a múzeum nagy járműveit. Az összesen héthektáros területen új restaurációs és raktározási központ, dokumentumtár, szabadtéri kiállítás is helyet kaphat, emellett a kötött pályás kapcsolattal is rendelkező új múzeumi központban lehet a nosztalgiajáratok végállomása is.A 2009-ben bezárt, azóta üresen álló Északi Járműjavító a hazai vasúti jármű- és mozdonygyártás, -javítás fellegvára volt. A múzeum fő épülete az úgynevezett Dízelcsarnokban kap helyet, amely nemcsak a Kőbányai úthoz esik közel, de a Könyves Kálmán körút és az 1-es villamos felől is könnyen megközelíthető lesz a projekt részeként tervezett új köztéren és bejáraton át. A múzeum tervezése a kormánydöntés nyomán jövő év elejétől megkezdődik. A szomszédos, úgynevezett Eiffel-csarnokban a Magyar Állami Operaház fejlesztése valósul meg, ezáltal új kulturális negyeddé formálják az elhanyagolt X. kerületi ipari zónát.A mostani döntés előzménye, hogy a Liget Budapest projekt miniszteri biztosa és a Közlekedési Múzeum közös javaslata nyomán 2017. május 17-én a Kormány döntött a projekt jövőjéről, az addigi koncepció felülvizsgálatáról. A Közlekedési Múzeum fő kiállítóhelye így nem a Városligetben, hanem új helyszínen, nagyobb területen, a közlekedési gyűjtemény teljes spektrumú bemutatását lehetővé tevő környezetben valósulhat meg.Az új helyszín ellenére az eredetileg a Városligetbe tervezett épület is megvalósul, bár lesznek benne módosítások - olvasható Vitézy Dávid Facebook oldalán, ahol további képeket is találunk az új helyszínről.A májusi hír szerint: "A Kormány ismételten állást foglalt a Közlekedési Múzeum városligeti történeti épületének - amely a millenniumi kiállítás egyik legpompásabb épülete volt - eredeti tervek alapján történő rekonstrukciója mellett is. Itt a magyar innováció történetét, a világhírű magyar műszaki találmányokat és feltalálókat bemutató interaktív kiállítás jön létre. Ezzel összhangban a városligeti épület újjáépítésére vonatkozó eddigi tervek módosulnak: a koncepció fentiek szerinti felülvizsgálata nyomán nem lesz szükség térszint alatti kiállítási terek létrehozására."