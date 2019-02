Közlekedési hackerek: ők okozhatják a legnagyobb kihívást

Volt már néhány példa meghackelt autókra

Ki vállalja a felelősséget?

Az autonóm közlekedésben a legnagyobb kihívások egyike, hogy miként biztosítsák a felhasználókat arról, hogy egy rosszindulatú behatoló nem tudja átvenni távolról az irányítást, ne tudja befolyásolni az autó elektronikai eszközeit, melyek egy része digitális, internetre, hálózatara kapcsolt egység. Például egy S-Mercedesben több mint száz elektromotor felel a különböző eszközök irányításáért. A fedélzeti számítógép, a szerviz-PC, de akár az internetre kötött szállítmányozási rendszerek is remek célpontok lehetnek a hackerek számára.A legismertebb önvezető autókat érintő támadások között volt például az a 2014-es eset, amikor egy szingapúri hackertalálkozón két tudós bemutatta, hogyan veszik át az irányítást az autók felett egy egyszerű, pár ezer forintos eszközzel. Szó szerint kicsavarták a sofőr kezéből a kormánykereket menet közben, vagy épp azzal okoztak meglepetést, hogy megfeszítették a biztonsági övet, ezzel belepréselve a vezetőt az ülésbe.Egy manchesteri biztonságtechnológiai cég, számos, autóba integrált szórakoztató- és infokommunikációs eszközt tesztelt az elmúlt években. Ők a rádión keresztül hatoltak be az autók navigációs rendszerébe, méghozzá a digitális műsorszóráson keresztül. Két amerikainak sikerült mobilhálózaton keresztül átvennie az irányítást egy Jeep Cherokee fölött azzal, hogy téves adatokat küldtek az autó navigációs rendszerének.2016-ban négy kínai kiberbiztonsági kutató látványos demonstráció keretében bizonyította be, hogy a Tesla rendszereibe akár több kilométeres távolságból is be lehet avatkozni. A teszt során a kutatók körülbelül 20 kilométerről képesek voltak többek között az autó elektromosan állítható üléseinek mozgatására, a napfénytető és a csomagtartó felnyitására vagy akár a műszerek vezérlésére, miközben az autó drive (azaz vezetés), illetve parking (azaz parkolás) üzemmódban volt. Mindezeken kívül a távoli beavatkozás képes volt az autó fékrendszerének vezérlésére is, amely messze túlmutat a napfénytető kinyitásának problémáján.Megszokottá vált az is, hogy az autószerelő ráköti a szervizszámítógépre az autónkat, hogy elvégezze a diagnosztikát, ezek az ellenőrző rendszerek pedig egy egyszerű számítógépen keresztül csatlakoznak, amelybe már egy tanuló hacker is képes behatolni. 2015-ben a budapesti Kriptográfiai és Rendszerbiztonsági Laboratórium kutatói demonstrálták, hogyan lehet egy szervizlaptopon keresztül megtámadni egy gépjármű diagnosztikai csatlakozóját, és téves információkat küldeni.A példák sora hosszan folytatódhat, hiszen az autonóm közlekedés fejlődése a hackertámadásoknak is megágyaz, ezzel párhuzamosan pedig még inkább felerősíti a kiberfizikai rendszerek biztonsága iránti igényt.A járművek külső eszközökhöz és egymáshoz való csatlakozása egyre fontosabbá válik, ugyanakkor a régi rendszerekbe való integráció hagyhat egy-két biztonsági rést. A megoldás sokáig tart, mert mire a teljesen új, biztonságos platformra épülő járművek, közlekedésirányító rendszerek elterjednek, addig a gyártóknak ki kell tapasztalniuk, hogy miként lehet biztonságossá tenni a jelenlegi rendszereket.Az önvezető autó működéséhez szükséges technológiai elemek, úgymint a kamera, a radar, a szonár, mind-mind hozzájárulnak annak sebezhetőségéhez. Az autógyártók is tisztában vannak a helyzet súlyosságával, a Google-nél egy csapat programozó dolgozik csak azon, hogy feltörje az önvezető autójuk szoftverét, a Volvo szintén számos fejlesztővel dolgozik együtt, hogy maximális biztonságot nyújtsanak az autóikban utazóknak. A svéd autógyár be is jelentette, hogy magára vállalja a felelősséget, ha az önvezető autói kárt okoznak, de persze csak akkor, ha nem lehet bebizonyítani, hogy hackertámadás érte a közlekedési eszközt. A Boschnál például egy négylépcsős biztonsági rendszer véd a manipuláció és szétszerelés ellen, hogy a kulcsfontosságú kormányműhöz ne férhessen hozzá a támadó.