Lélegzetelállító helyszínek várják a sportolókat a téli olimpián!

Versenyszámok: alpesi sízés, biatlon, bob, curling, északi összetett, gyorskorcsolya, jégkorong, műkorcsolya, rövidpályás gyorskorcsolya, sífutás, síugrás, snowboard, szabadsízés, szánkó és szkeleton.

A 2018-as téli olimpiai játékok helyszíne a dél-koreai Phjongcshang (Pyeonchang) lesz, a rendezés jogát az ország 2011-ben nyerte el, a német és francia városokat legyőzve. A dél-koreai település a fővárostól mintegy 180 kilométerre fekszik és "Koreai Alpok" néven is szokták emlegetni. A 700 méteres tengerszint feletti magasságával lehetőséget nyújt a különböző téli sportok lebonyolításához. Az olimpiai játékok nyitóünnepségére február 9-én kerül sor, majd mintegy 2 héten keresztül zajlanak a versenyek, egészen február 25-ig. Ezt követően rendezik meg a paralimpiai játékokat március 9. és 18. között.

A 15 különböző sportág 13 helyszínen zajlik és összesen 102 versenyszámot foglal magába. A szabadtéri versenyek, ahol a lesiklásokhoz és az ugrásokhoz lejtőre is szükség van, acsoport helyszínein kerülnek megrendezésre.

Összesen 19 magyar sportoló vesz részt az olimpián, az alábbi 6 különböző versenyszámban: Alpesi sí: Hozmann Szonja, Maróty Mariann Mimi, Kékesi Márton, Samsal Dalibor

Sífutás: Szőcs Emőke, Kónya Ádám

Gyorskorcsolya: Nagy Konrád

Műkorcsolya: Tóth Ivett

Szabadsí: Elizabeth Swaney

Rövidpályás gyorskorcsolya: Bácskai Sára Luca, Heidum Bernadett, Jászapáti Petra, Keszler Andrea, Kónya Zsófia, Burján Csaba, Knoch Viktor, Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor, Oláh Bence

Az alpesi sí számok aéshelyszíneken lesz látható, a 18 ezer fősláthatják az érdeklődők a snowboard és szabadsí versenyszámokat, aza síugrás helyszíne, míg a szánkó, bob és szkeleton számokat azterületén rendezik meg.Ugyanúgy a hegyi pályákhoz tartozik azés az, ahol 6-20 kilométeres szakaszokon a biatlon, illetve a másik helyszínen a sífutás kerül megrendezésre. Érdemes még megemlíteni, amely a legnagyobb és egyben a nyitó- és záróünnepségek helyszíne a verseny ideje alatt, mintegy 35 ezer fő befogadására alkalmas és ezen a linken akár egy virtuális sétával meg is lehet tekinteni a komplexumot. A gyorskorcsolya és műkorcsolya számokat aés arendezik meg, a jégkorong meccseket pedig két különböző csarnokban (és) játsszák. A curling versenyzők pedig erre a célra épített 3 ezer ülőhelyesküzdhetnek az első helyért.Érdekesség egyébként, hogy több újdonság is övezi a 2018-as téli olimpiát, 6 új versenyszámot is indítanak, többek között például a snowboard sportágban a Big Air számot (csak egy ugrás során mutatják be a trükköket a versenyzők), illetve 6 ország is lesz, amelyek első alkalommal indítanak versenyzőket a téli játékokon, például az afrikai Eritreából és Nigériából is érkezik sportoló. Továbbá elsőként indít közös csapatot Észak-Korea és Dél-Korea a női jégkorongtornán.1980-an óta nem szerzett Magyarország érmet a téli olimpiai játékokon, most azonban a 19 magyar versenyző közül többen is vannak, akiket éremszerzésre is esélyesnek tartanak.