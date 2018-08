Már használhatják az utasok a repülőtér legújabb részét

Hardy Mihály annak apropóján nyilatkozott, hogy szerdán elindult az első repülőgép a 2B terminálhoz kapcsolódó új utasmólóról. Hangsúlyozta, hogy az új utasmóló egy több mint 10 ezer négyzetméteres, 220 méter hosszú épület, aminek mindkét oldaláról beszállókapuk nyílnak. A mintegy 8 milliárd forintos fejlesztés a móló épületén kívül az egyik, repülőgépek által használt gurulóút meghosszabbítását is magában foglalja.A repülőtér 2016-ban elfogadott fejlesztési programjának keretében már elkészült egy új szálloda és egy logisztikai központ a csomagküldő-szolgálatok részére.A Budapest Airport a tavalyi évben összesen 16 000 négyzetméternyi logisztikai központot adott át a TNT és a DHL Express számára, az idei évben elkezdődő 20 000 négyzetméteres, kifejezetten a cargo-légitársaságok számára készülő Cargo City építése várhatóan 2019 második negyedévében fejeződik be. A fejlesztés része a Budapest Airport BUD 2020 névre keresztelt, ötéves repülőtér-fejlesztési programjának, amelynek összege eléri 50 milliárd forintot. A légiteheráru-szállítási központtal párhuzamosan egy hatszintes zárt parkolóház építése is elkezdődhet még az idei évben.