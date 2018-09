Mégis elkészülhet a gellérthegyi sikló?

a sikló a Hegyalja út elejétől indulna és a Citadella sétánynál lenne a másik megállója

egy pályát terveznek, középen egy kitérővel és az Orom utca vonaláig a föld alatt futna, onnantól pedig a földfelszín felett

a hegy aljában a megállónál egy buszparkolót is kialakítanának

az Erzsébet hídról lejövő felüljáró alá kisebb üzleteket és kávézót terveznek

a korábbi tervek alapján két kocsit vásárolnának, amelybe egyszerre 40 ember fér be

a menetidő vélhetően 72 másodperc lenne

2004-ben már létrejött egy hatályos szerződés a siklóprojekt beruházója és az önkormányzat között, a tervek és az engedélyek is rendelkezésre álltak, ám a szomszédos Rác Fürdő megoldatlan jogi helyzete miatt végül nem történt előrehaladás.A lap által megkérdezett befektetők elmondták, hogy:A projektről eddig részben az előélete és az elhúzódó egyeztetések miatt nem kommunikálták, másrészt még számos kérdésben kell tárgyalniuk a fővárossal és a kivitelezőkkel is.A fővárosban nem ez az egyetlen olyan projekt, ami jelentősen megváltoztathatja Budapest látképét és a turizmusra is hatással lehet. Többek között átalakulhat a Budai Vár környéke, megújult a Várkert Bazár, több lépcsőben újul meg a Millenáris, a nagyobb vasúti pályaudvaroknál is különféle beruházásokat terveznek, illetve már zajlik a Liget projekt is. A tervben, vagy folyamatban lévő projektekről bővebben is lesz szó a Budapest 2030 Konferencián, ahol többek között Tarlós István Főpolgármester előadását is hallhatják az érdeklődők.