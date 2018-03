Mégsem lesz teniszstadion a Margitszigeten?

Ahogy Áder János írta, álláspontja szerint a hatástanulmányokkal nem igazolt, kellően elő nem készített és az érintettekkel nem egyeztetett törvény, amely garanciák nélkül enged eltérést számos jogszabálytól, veszélyezteti a Margitsziget természetvédelmi és kulturális örökségi jellegét, valamint az alatta lévő ivóvízbázist.Az államfő levelében hivatkozik a jogalkotási törvényre is, amelynek szerinte több ponton nem tesz eleget a jogszabály, amelyet február 19-én egyéni képviselői indítványként nyújtott be Szűcs Lajos képviselő, és amelyet február 20-án kivételes eljárásban tárgyalt és fogadott el a Ház. Korábbi cikkünkben már írtunk róla, hogy a teniszcsarnok építését a Főváros is támogatná, de nem abban a formában, ahogy az a Parlament elé került.