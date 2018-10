Megszólaltak a városvezetők a jövő Budapestjéről

Érdekel Budapest jövője és fejlődési irányai? Kíváncsi vagy az előttünk álló évtized legszükségesebb fejlesztéseire és projektjeire? Tudj meg többet a szakma és a város legfontosabb képviselőitől, az október 16-án megrendezésre kerülő Budapest 2030 konferencián! ÁTTEKINTÉS

Tarlós István Főpolgármester Budapest Főváros Önkormányzata

Fürjes Balázs Budapestért és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár Miniszterelnökség

Ma felkértem Tarlós Istvánt, hogy induljon el újra a főpolgármesteri székért, ezt szigorú megkötésekkel elfogadta - mondta szerdán Orbán Viktor, miután tárgyalt a főpolgármesterrel a városházán.A főpolgármester egyik legfontosabb megkötése a Budapest Fejlesztési Tanács létrehozása volt, aminek társelnöke a miniszterelnök és a főpolgármester lesznek. Az ebben foglalt fejlesztések egy részénél kimondottan hosszabb távon gondolkodnak, melyek 2030-ig történő fejlesztéseket és megvalósulási határidőket jelentenek.A fejlesztési tanács ügyvezető alelnöke Fürjes Balász lesz, a kormány részéről Gulyás Gergely, Palkovics László és Bártfai-Mager Andrea lesznek a tanács tagjai, míg a főváros részéről a főpolgármester által jelölt helyettesek és két kerületi polgármester lesznek a tagjai.Budapesten már ma is számtalan fejlesztés zajlik mind a privát, mind az állami szereplők részvételével. Egymást érik az irodaház, üzletház, lakópark, szálloda építések és felújítások, valamint a legfontosabb közterek, középületek, sport-, kulturális- és egészségügyi létesítmények átépítése, megújítása. A főváros hosszú távú fejlesztése azonban a tervek szerint további lendülettel halad előre. Hogy mi lesz a fejlesztések fő iránya? Mik lesznek a kiemelt beruházások? Az, hogy a műemléki értékek megőrzése mellet a modern kor használati és energiahatékonysági irányelvei hogyan tudnak összhangba kerülni, mind a következő időszak kérdései és feladatai. Ezekről pedig széleskörű kommunikáció, szakmai egyeztetés indul, melynek első és egyik legfontosabb állomása a Portfolio által szervezett BUDAPEST 2030 konferencia Ami a várható fejlesztéseket illeti, egy 62 pontból álló lista foglalja össze azokat a projekteket, amelyek a következő években összesen 1100 milliárd forintból valósulhatnak meg. A listán közterületfejlesztések, épületek felújításai, újabbak kialakítása és teljes városrészek megújítása szerepel, az azokhoz tartozó közlekedési kapcsolatok fejlesztésével együtt."Budapest valójában három. Három az egyben. A városnak ugyanis három minősége van, és aki bármelyiket szem elől téveszti, hibázik. Budapest egyszerre a budapestiek otthona és a nemzet fővárosa. A budapestiek otthonaként otthonosnak, jól működőnek, felhasználóbarátnak kell lennie. A nemzet fővárosaként pedig méltónak és nagyobbszerűnek. E két minőség egymást erősíti, egyik sincs a másik nélkül, egyik sem mehet a másik rovására, mert azzal önmagát is gyengíti" - mondta el"Mélyen hiszek a jó, értelmes viták hasznosságában, a párbeszéd erejében, a több szem többet lát igazságában. Hiszek abban, hogy önmagában, egyedül senki sem mindentudó, senki sem tökéletes, senki sem tud tökéletes megoldásokat mondani. Hogy nincs egyetlen szereplőnek, személynek vagy csoportnak sem a zsebében a bölcsek köve. Ha meghallgatjuk egymást és odafigyelünk egymásra, akkor közös munkával sokkal jobb tervet tudunk alkotni Budapest jövőjéről, mint ha egymás megkérdezése és meghallgatása nélkül készülne el a Budapest-terv" - tette hozzá az államtitkár.Bár a Budapesten és az agglomerációban élő több mint 2,5 millió ember életére lesznek leginkább hatással a beharangozott fejlesztések, azt sem felejthetjük el, hogy a fővárost évről évre egyre több turista keresi fel a világ minden tájáról.Csak augusztusban több mint 1,5 millió utas fordult meg a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, év végére pedig a repteret használó utasok száma várhatóan a 15 milliós határt is átlépi. A nyári hónapokban számos fesztivál, rendezvény teszi népszerűvé a fővárost, a fapados járatok kedvező jegyárai, illetve a sűrűn indított járatai miatt pedig azok számára is kedvelt célponttá vált Magyarország és Budapest, akik csak egy-, vagy kétnapos városnézés miatt érkeznek ide. A már elindított és a következő években induló városfejlesztési projektek az ő látogatásaik kényelmét is emelheti.