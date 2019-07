Megtörtént, amitől annyian rettegtek - Beállt a város

Az Index munkatársainak ma reggeli okonyomozása kiderítette, hogy a Nyugati pályaudvartól egészen a Margit híd budai hídfőig lépésben sem nagyon lehet közlekedni, a pótlóbuszok és az autók is álltak. A pótlóbuszok ráadásul nem tudnak végig a síneken közlekedni, és az utasokat is a csak a buszmegállókban tudják felvenni, lerakni.Az Árpád fejedelem útján, az Óbudáról a Margit híd felé tartó oldalon is nagy torlódás alakult ki. De a hétvégén sem volt jobb a helyzet, ugyanis a hármas metró helyett csak pótlóbuszok közlekedtek, így a Nyugatitól kezdve gyakorlatilag egymást érték a pótlóbuszok.