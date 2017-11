Mesterséges intelligenciával irányítják a jövő városait

Okos megoldások a világból A budapesti rendezvényen a kínai cég képviselői több konkrét példával is illusztrálták az okos városok nyújtotta lehetőségeket:

Norvégiában egyedi módon kezelik az autópályákon keletkező kátyúkat. A gyorshajtókat figyelő kamerákkal minden nap képet készítenek az útpályáról, a sebességmérés adatai alapján pedig előrejelzik, hogy hol alakulhat ki kátyú. Az esetleg úthibákat már azok szemmel látható megjelenése előtt kijavítják, ezzel pedig sokat spórolnak.

A Smart City koncepciók fontos eleme a Safe City: a térfigyelő kamerákkal könnyedén kiszűrhető, hogy egy csomag véletlenül maradt őrizetlenül vagy egy arcfelismerő program által azonosított veszélyes személy hagyta ott. Egy belgrádi Safe City projekt keretében az utcai kamerák a rendőrség munkáját segítik. A gyilkossági ügyek átlagos megoldási ideje 1 hónapról alig 2 napra csökkent.

A Kína-Kelet-Közép-Európa csúcstalálkozó keretében a Huawei egy budapesti rendezvényen is bemutatta új okos város koncepcióját, amely összekapcsolja a digitális és a fizikai világot olyan területeken, mint a városi adminisztráció, a közszolgáltatások és az ipari gazdaság. A vállalat Intelligens Műveleti Központ (IOC) megoldása az okos város agyaként szolgál, magában foglalja a különböző felhő adatközpontokat és a mindenhol jelenlévő városi hálózatokat, melyek összegyűjtik, integrálják és megosztják a városi adatokat. A rendszer a felhő alapú számítástechnika, a Big Data, a Dolgok Internete (IoT) és a mesterséges intelligencia segítségével többek közt folyamatosan elemzi a városi szolgáltatásokat és lehetővé teszi az egységesített koordinációt, valamint az városi szolgáltatók közötti együttműködést.A Huawei szerint az urbanizáció miatt az okos városok fejlődése megállíthatatlan, a vállalat becslései szerint 2025-re már 27 óriásváros lesz a világon, több mint 10 millió lakossal hatalmas nyomást helyezve a városi közlekedésre, az egészségügyi ellátásra és a közszolgáltatások működtetésére - ezért a városok többségének újra kell gondolnia működését. A városoknak okossá kell válniuk ahhoz, hogy a lakosok magas színvonalú szolgáltatások és hatékony rendszerek iránti igényeinek meg tudjanak felelni.Az okos várossá váláshoz szükséges a város digitális átalakítása, amelyhez olyan adat-vezérelt rendszerekre van szükség, melyek segítenek a hatóságoknak a város irányításában, és lehetővé teszik a digitális és fizikai világok integrálását. "Minden sikeres okos város programot a város vezetésének kell irányítania, és különösen fontos az adatok és információk megosztása" - mondta David Tang. A Huawei észak-közép-európai régiójának elnöke szerint az adatok megosztásának módján változtatni kell, annak érdekében, hogy a város egyes részlegei összekapcsolódhassanak és megoszthassák egymással az adataikat. Továbbá szükség van egy erős és hozzáértő okos város csapatra, hosszú távú és stabil befektetésekre, valamint a városi vezetőknek együtt kell működniük egy vezető digitális szolgáltatóval, aki az átállást le tudja folytatni. Ennek a partnernek nyitottnak kell lennie, hajlandónak arra, hogy megossza az értékeket más technikai partnerekkel, és meg kell teremtenie egy teljes ökoszisztémát az okosváros számára.A Huawei szerint emellett a város vezetésének mindent magába foglaló kapcsolatokat kell kiépítenie - beleértve az embereket és dolgokat - és egyúttal össze kell kapcsolnia az alkalmazottakat, a vásárlókat, a partnereket és szolgáltatókat. A város működésének a big data-n és a mesterséges intelligencián kell alapulnia, továbbá valós idejű döntéshozatallal kell automatizálnia a folyamatait, hogy egyszerű, hatékony és intelligens műveleteket hajthasson végre.A rendezvényen a Huawei bemutatta az Intelligens Műveleti Központ (Intelligent Operation Center) megoldását, mely az okos város agyaként működik, és összekapcsolja a fizikai és digitális világokat. A Központ infrastruktúrája magába foglalja a különböző felhő adatközpontokat és a mindenhol jelenlévő városi hálózatokat, melyek összegyűjtik, integrálják és megosztják a városi adatokat, így téve lehetővé a város valós idejű láthatóságát. A big data, a machine learning és a mesterséges intelligencia használatával az Intelligens Műveleti Központ értékes információkkal gyűjt, hogy támogassa a várost az olyan alapvető szolgáltatások tervezésében és menedzselésében, mint a közlekedés vagy a közbiztonság.A Huawei Smart City megoldások már jelenleg is olyan területeken használják a mesterséges intelligenciát, mint az intelligens városirányító központ, az okos közlekedés, az arc- vagy rendszámfelismerés. Az AI vezérelt videó elemzés pedig tovább bővíti a mesterséges intelligencia alkalmazásának körét a biztonságtechnológiában, valamint olyan új funkciók terén, mint a valós idejű jármű pályagörbe követés, amely eddig még csak a filmvásznon volt látható. Az AI emellett olyan területeken hoz majd áttörő változást, mint a közbiztonság, az egészségügy és a városi közlekedés. Az okostelefon felhasználók már most is összeköttetésben vannak okos városi szolgáltatásokkal, Észtországban például a rendőrség és a tűzoltósághoz vannak bekötve.