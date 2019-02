Mi lenne, ha Magyarországon is megtiltanák a zöldmezős beruházásokat?

Működne ez Magyarországon?

Piaci hatások és korábbi példák

2017-ben Svájcban 232 ezer hektárnyi építési terület volt, ami az ország teljes területének 7,5 százalékát teszi ki, és amelyen a lakosság közel 95 százaléka élt. Ennek mintegy 80 százaléka van beépítve, a többi 20 százalék beépítése, a szigorítást támogató csoportok szerint még 1-1,7 millió lakos számára nyújthat új lakókörnyezetet. A kezdeményezést támogatók - akik a természeti környezet megóvásával érvelnek - mellett azonban sokan vannak, akik szerint egy ilyen rugalmatlan szabályozás könnyen versenyhátrányba sodorná a gazdaságot.Az Eurostat adatai szerint Magyarország területének nagyjából 4 százaléka van beépítve, ami harmadával alacsonyabb, mint Svájcban, ahol a 7,5 százalék 80 százaléka, vagyis az ország területének mintegy 6 százaléka van beépítve. A hazai 4 százalékos arány egyébként az Európai Unió átlagánál is alacsonyabb, jóllehet a népsűrűség is elmarad a svájcitól és több nyugat-európai országétól.Bár úgy tűnik, hogy Magyarországon nem vagyunk szűkében a rendelkezésre álló területeknek, a zöld környezet védelme nálunk sem elhanyagolható kérdés, különösen annak fényében, hogy számos használaton kívüli barnamezős terület áll kihasználatlanul. Egykori gyártelepek és egyéb állami, vagy önkormányzati tulajdonú ingatlanok is lehetővé tennék, hogy azokon fejlesztéseket hajtsanak végre. A probléma azonban az, hogy egy új funkció létrehozásához a terület megtisztítása növeli a fejlesztés költségeit, ezért ez leginkább olyan esetekben működhet, ahol a telek önmagában is elég jó fekvésű és értékes ahhoz, hogy megérje egy ilyen beruházás.Emellett a népesség csökkenése is szerepet játszik abban, hogy az önkormányzati ingatlanok egy része ma már használaton kívül van, ezek átalakítását is érdemes lenne megvizsgálni. Akár ez eredeti funkció részleges megtartásával is ki lehetne alakítani olyan vegyes funkciójú területeket, ahol piaci alapon is nyereséges fejlesztéseket lehetne megvalósítani, miközben üresen álló komplexumok újulnának meg a zöld területek csökkenése nélkül.Egy svájcihoz hasonló intézkedés a lakáspiacra is kétségkívül erős hatással lenne. Mivel egy idő után elfogynának az üres építési területek, ezért mindez az új fejlesztések árában is megmutatkozna. Feltehetően még drágábbak lennének a fejlesztések, a már meglévő állomány szempontjából viszont nem kellene attól félni, hogy a közeli zöldterületek aránya csökken.A svájcihoz némileg hasonló intézkedés volt egyébként néhány évvel ezelőtt a plázastop néven ismertté vált törvény is, aminek hatására a mai napig vannak olyan kiskereskedelmi egységek, amelyek az újabbnál újabb bevásárlóközpontok építésével már biztosan lehúzták volna a rolót. Az alacsony új kínálat és az erős kereslet viszont továbbra is életben tartotta ezeket az épületeket, amely számukra kedvező lehetőséget teremtett, de a meglévő állomány megújulása szempontjából kedvezőtlen hatással volt.Egy ilyen intézkedés tehát sok szempontból átalakítaná a fejlesztéseket és ezáltal az egész lakáspiacot, aminek nyertesei és vesztesei egyaránt lennének, az azonban vitathatatlan, hogy egy zöld területet annak beépítése után - szükség esetén - sokkal nehezebb feladat eredeti formájában visszaalakítani, mint egy korábban más funkciójú, de már beépített területen új beruházást kezdeni.