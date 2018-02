Mi lesz a kerülettel, ha bedől a bulinegyed?

Ma, jól felkészült szakemberek, bármikor megírnak nagyon alapos, szépen megírt hatástanulmányokat, akár homlokegyenest ellenkező végeredménnyel. Az a kérdés, mire akar a megrendelő jutni. Ahhoz, hogy bármit lehessen mondani, konkrét, pontos adatokra lenne szükség, de jelenleg nem tudjuk, hány lakás van, hányat adnak ki, hány üzlethelyiség, hány vendég van, hányan dolgoznak a területen, stb.

A szakember szerint a legfőbb probléma, hogy nincs koncepció arra, mi legyen a kerülettel akkor, ha bezárnak a helyek. Míg a sikeresen megújuló VIII. és a IX. kerületben például tervezett, több pólusú várostervezés folyt - Palota-negyed, Corvin-negyed, Magdolna-negyed - addig a VII. kerületben ez nem történt meg. Bár sokan a hatástanulmányt is hiányolják, az önmagában nem lenne megoldás.Az mindenesetre biztos, hogy ha a kerületből eltűnnek a szórakozóhelyek, az a turisták számának a csökkenését hozza magával, ami a jelenlegi vásárlóerő csökkenéséhez vezetne. Ennek következtében a bezárt egységek helyén újfajta üzletek jelenhetnek meg, például márkaboltok, de ahhoz, hogy egy ilyen speciálisabb kiskereskedelmi körzet sikeresen működjön ugyancsak tervszerűség kéne, ami jelenleg nincs. Ehhez a vállalkozók, az önkormányzat és a kamara folyamatos együttműködésére lenne szükség, és egy olyan több fős csapat, ami a körzetet folyamatosan menedzseli és kezeli a felmerülő problémákat.Az, hogy a helyek bezárása milyen hatással lenne az ingatlanárakra meglehetősen kettős. Az Airbnb szálláshelyek száma a szórakozóhelyek áthelyeződése miatt csökkenhet, ami a befektetési célú lakásvásárlások számát is csökkentené. Ez hosszabb távon alacsonyabb ingatlanárakat eredményezne, a belvárosi elhelyezkedés miatt viszont az állandó bérlők és a saját célú vásárlások száma ezt enyhítheti, így drasztikus árcsökkenés feltehetően nem következne be, de tény, hogy a helyek bezárásával a ma ismert bulinegyed jelentősen másként nézne ki.