Mi lesz veled, építőipar? - Úgy tűnik, nem dől meg a tavalyi rekord

November 22-én újra Property Investment Forum, Magyarország legjelentősebb ingatlanszakmai eseménye! Új helyszínen, kiállításokkal, a legfontosabb döntéshozókkal, egyedülálló networking lehetőségekkel! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Mindezt úgy, hogy az első félévben még 24 százalékos volt az Aktivitás-Kezdésben az idei év előnye. A harmadik negyedévben mindössze 448 milliárd forint értékben lépték kivitelezési fázisba építőipari beruházások, az első két negyedév közel 700 milliárd forintos összegeivel szemben.

Mérsékelt csökkenés volt a magasépítéseknél

A mélyépítések jelentősen visszaestek

Közép-Magyarországra sok beruházás érkezik

Nem meglepő az építőipar folyamatos szárnyalása, Budapesten számos város- és ingatlanfejlesztés van kivitelezés alatt és a következő időszakra is már vannak, jelenleg még tervezési szakaszban olyan projektek, amelyek durván megugraszthatják az Aktivitás-Kezdés mutatót. A november 22-én tartott Property Investment Forumon olyan grandiózus projektek kerülnek bemutatásra, mint a Budapest ONE , amely 3 ütemben mintegy 65 ezer négyzetméternyi irodaterületet jelent a kelenföldi pályaudvar szomszédságában, valamint a Liget Budapest projekt is részletesebben bemutatásra kerül a konferencia közönsége számára. Szintén szó lesz a szakmai eseményen a Westend mögött épülő új városrészről, a 9,5 hektáros területen lévő Centrál Park projektről, ami még tervezési fázisban van, a kivitelezési munkálatok pedig 2020-ban kezdődhetnek el.2018 első három negyedévében összességében 5 százalékkal kisebb összegben indultak el magasépítési kivitelezési projektek hazánkban, mint az előző év azonos időszakában. A csökkenésben jelentős szerepet játszott a lakásépítések esetében tapasztalható visszaesés.A magasépítéseken belül a nem lakáscélú magasépítések összege 763 milliárd forintot tett ki 2018-ban január és szeptember között. Az egyik legnagyobb növekedés az irodaépítésekhez kapcsolódott, az idei év július és szeptembere között több jelentős beruházás is elindult.Nyáron jelentették be például, hogy a GTC fejlesztésében épül fel a Twist irodaház, amely 36 ezer négyzetméter bérbe adható területű, 90 méter magas toronyépület lesz a Váci úti irodafolyosó egyik legforgalmasabb részén, az Árpád híd pesti hídfőjénél.Az elmúlt időszakokban rekordokat döntögető mélyépítési szektor jelentőset fékezett a harmadik negyedévben.Összességében azonban az idei év első 9 hónapjában elindított mélyépítési projektek 854 milliárd forintos értéke szinte megegyezik az előző év azonos időszakát jellemző összeggel, vagyis a gyenge harmadik negyedévet ellensúlyozta az első két negyedév rekordnak számító Aktivitás-Kezdés mutatója.A július és szeptember közötti csökkenés hátterében elsősorban az újonnan meginduló út-és vasút kivitelezések összegének mérséklődése áll.De a 29 milliárd forint az elmúlt éveket jellemező negyedéves Aktivitás-Kezdések között is az egyik legalacsonyabbnak számít.A megkezdett kivitelezési munkák esetében a Közép-Magyarország régió részesedése továbbra is magasabb volt 2018 első három negyedévében a 2014-2017 közötti időszakban megfigyeltnél. Összességében az újonnan építési fázisba lépett beruházások összértékének 41 százaléka kötődött a területhez, míg az előző években az aránya átlagosan 37 százalékos volt. 2018 első 9 hónapjában Kelet-Magyarországon indultak a 2014-2017-es időszakhoz képest kisebb arányban építési beruházások, a terület részesedése 29 százalékos volt, a korábbi 34 százalékkal szemben.