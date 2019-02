Mi történne a lakhatással, ha egyszerűen megtiltanák az új területek beépítését?

Zöld területek vs. lakhatási igények

A még beépítetlen, fennmaradó 20 százaléknyi építési terület hiába lenne elegendő a terjeszkedésre, ha az nem a városok közvetlen környezetében helyezkedik el, ahol valóban lenne erre igény a lakosok részéről. Egy ilyen szabályozás, a már most is magas svájci ingatlanárakat jelentősen megemelné, a fejlesztőket pedig arra ösztönözné, hogy a régebbi épületek lebontásával, új, magasabb, minél több lakást magába foglaló társasházakat építsenek.

A városok terjeszkedése és a vidék hanyatlása folyamatos dilemma a svájci lakosság körében, a földterületek megóvása érdekében 2013-ban elfogadtak egy olyan törvényt, amely szigorítja az építési zónák meghatározását. Ennél azonban sokkal rugalmatlanabb lenne a mostani rendelkezés, mely szerint a városi terjeszkedést úgy kellene megállítani, hogy a svájci építési zónák teljes területét a jelenlegi szinten befagyasztják. Ez azt jelentené, hogy új építési övezetet csak akkor hagyhatnának jóvá, ha egy ugyanakkora méretű és azonos mezőgazdasági potenciállal rendelkező területet visszaminősítenének, így már nem lehetne rajta építkezni. A kezdeményezés feltételei szerint csak olyan épületet vagy infrastruktúrát lehetne fejleszteni a zónán kívül, ami a közösség érdekeit szolgálja - például utcák vagy felvonók - illetve, ami a fenntartható mezőgazdasághoz szükséges.A városi terjeszkedéséről szóló népszavazás igencsak megosztja a svájci lakosságot, sokak szerint ez az egyetlen lehetőség, hogy megóvják a vidéki területeket, mások szerint ez jelentősen visszavetné az ország gazdaságát és a jövőben a lakásépítéseknél is komoly problémát okozna.A kezdeményezést támogatók szerint ezzel fenntartható lenne az életminőség, a mezőgazdaság számára elegendő lenne a földterület és a jövőben jobban kihasználnák a most még elegendő területet a lakhatási igények kielégítésére. A másik oldal szerint, amit egyébként a kormány is képvisel, egy ilyen rugalmatlan szabályozás komoly versenyhátrányba sodorná a gazdaságot. Emellett azokon a helyeken, ahol kevés a beépíthető terület, nagy mértékben növekednének a lakóingatlan-árak.2017-ben Svájcban 232 ezer hektárnyi építési terület volt, ami az ország teljes területének 7,5 százalékát teszi ki, és amelyen a lakosság közel 95 százaléka élt. Ennek mintegy 80 százaléka van beépítve, a többi 20 százalék beépítése, a szigorítást támogató csoportok szerint még 1-1,7 millió lakos számára nyújthat új lakókörnyezetet