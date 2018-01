Milliárdokkal száll be Dubaj a német ingatlanpiacra

Dubaji bank a német piacon

A Goldman Sachs is aktív

Felvásárlások Londonban

Portfolio Ingatlanmagazin - Az 50 legbefolyásosabb személy a magyar ingatlanpiacon

Az ingatlanpiac szárnyalása 2017-ben is folytatódott, de a gyors felívelés újfajta kockázatokat is hozott. Az építőipari kapacitással és a munkabérekkel kapcsolatos problémák miatt a projektek folyamatosan drágulnak, ami gyakran a fejlesztőket is újratervezésre kényszeríti. Ez azonban nem szab gátat a beruházásoknak, a következő években több tízezer új építésű lakás, félmillió négyzetméternél is több modern irodaterület, ezret meghaladó 4 és 5 csillagos szállodai szoba, logisztikai csarnokok és hatalmas új székházak - Telekom, MOL, OTP - készülhetnek el. Az 50 legbefolyásosabb ingatlanpiaci szereplő között most is jelen vannak a legnagyobb cégek képviselői, az ismert nevek mellé azonban egyre több új versenytárs zárkózik fel.



A Rasmala befektetési banknak nem ez az első jelejtős tranzakciója. 2017 márciusában 82 millió dollárért már az Amazon skóciai elosztóközpontját is megvásárolta, amely ugyancsak 90 ezer négyzetmétert tett ki. Ezeken túl a cég a tavalyi évben 48 raktárat vásárolt a Dubai Investments Parkban 68 millió dollárért, kibővítve a már meglévő 72 egységet, amit még 2016 augusztusában 81 millió dollárért vásárolt. A mostani két létesítmény az új "A Westfalenhuette" logisztikai parkban található, Dortmund északkeleti részén, Németországban.5,5 milliárd eurós (17 milliárd forint) tőkeemelést hajtott végre a Goldman Sachs a harmadik ingatlanalapján. A Broad Street Real Estate Credit Partners III-t a Goldman Sachs Merchant Banking Division (MBD) ingatlancsoportja kezeli. Az alapnál legutóbb 2014-ben történt tőkeemelés, akkor 4 milliárd dollár értékben. Az MBD ingatlancsoportja 2008 óta összesen több mint 15 milliárd dollárnyi tőkeemelést hajtott végre.Jelentős portfólióbővítést jelentett be Londonban az egy éve alapított Brunswick Real Estate UK. A cég egy ötéves eszközfelvásárlási program keretében összesen 150 millió fontot (52 milliárd forint) fektet be, melynek során nagy múltú üzletközpontokat, vegyes használatú ingatlanokat és egy 100 lakásból álló egységet vásárol a cég.