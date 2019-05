Mindent tudnak rólunk a kütyüink? - Erre halad a világ

További információkért kattints ide!

Egyértelműen a mesterséges intelligencia korát éljük, ebben látjuk a jövőt. A cél, hogy az általunk használt készülékek - legyen az a munkánk, vagy a magánéletünk során használt eszköz - képesek legyenek értelmezni a környezetüket, folyamatos tanulás által megismerni a szokásainkat, és ennek megfelelően a legjobb döntéseket hozni, akár nélkülünk is. Az eszközök irányítása is egyre egyszerűbb, a fizikai érintést fokozatosan felváltja a hangalapú vezérlés. Az egymással kommunikáló, AI (mesterséges intelligencia) megoldásokat alkalmazó okos eszközök hatékonyabbá teszik a mindennapjainkat, és ezzel teljesen új távlatokat nyitnak az emberek számára.A technológiai fejlődés az ingatlanpiacon is meghatározó, hiszen az okoseszközök terjedése nem csak a végfelhasználók életét teszi jobbá, de általuk egyszerűbbé és hatékonyabbá válhat az ingatlanok üzemeltetése is. Optimális esetben a teljes IT és signage megoldás (digitális tartalomszolgáltató rendszer, vagyis a közösségi területek nagyméretű kijelzőin elhelyezett információk, reklámok) ma már az ingatlan kezdeti fejlesztési tervének része, így az ingatlanfejlesztőknek már az első lépéseknél érdemes felvenni a kapcsolatot a technológiai piac szereplőivel.A kereskedelemben a megaegységek (például bevásárlóközpontok) esetében a kényelmi szempontok mellett profitmaximalizáló funkciót is elláthat egy megfelelően átgondolt kijelző rendszer, ami az egész központ, de az egyes kereskedelmi egységei számára egyaránt kedvezően felhasználható. Egy stadion esetében például látogatói élmény szempontjából is meghatározó egy okosan felépített, komplex signage megoldás. Ebben benne vannak a stadion kijelzői, a pálya körüli reklámfelületek és a stadion közlekedési területein lévő reklámra és informálásra szolgáló felületek - melyek vészhelyzeti irányítási funkciót is betölthetnek.Az LG Electronics tevékenysége rendkívül szerteágazó, kiterjed a háztartási- és szórakoztató elektronikai, a mobilkommunikációs és a klíma megoldások piacára, illetve rendelkezünk IT termékekkel és az üzleti szegmenst kiszolgáló üzletággal. Folyamatosan keressük a lehetőséget a megújulásra, például nemrég léptünk be orvosi monitorainkkal az egészségügyi termékek piacára, de globális szinten komoly fejlesztéseink vannak a robotika és a mesterséges intelligencia területein. Fontos a határok feszegetése azokon a területeken is, ahol már régóta jelen vagyunk, bemutattuk például az első feltekerhető OLED tévét, de vannak olyan egyedi, akár hangparancsokkal is irányítható háztartási elektronikai készülékeink is, amelyek például a ruhák frissítésére használhatók.Nagy hangsúlyt fektetünk a mesterséges intelligenciát alkalmazó megoldások fejlesztésére és minél szélesebb körű alkalmazására. Az AI megoldások már most jelen vannak többek közt a tévékben, hangszórókban, háztartási elektronikai eszközökben, mobiltelefonokban és még a klímamegoldásokban is. Egy okos, összekapcsolt otthoni ökoszisztéma kialakításán dolgozunk, ahol a készülékek képesek egymással kommunikálni, alkalmazkodni az egyéni szokásokhoz és folyamatosan tanulni. A tévén láthatjuk, hogy halad a mosás, a klímaberendezésünk tudja, hogy mikor érünk haza és ennek megfelelően állítja be a hőmérsékletet, a hűtő a mobilunkon jelzi, ha véletlenül nyitva hagytuk az ajtaját, az okos hangszórónk hangparancsra lekapcsolja a lámpát - és ez csak a kezdet. A jövőben egyre több eszközt tudunk majd összehangolni, és egyre szélesedik a szolgáltatások köre: legújabb tévéken például már a Google Asszisztens és az Amazon Alexa is elérhető.Az ingatlanpiaci szereplők számára a professzionális kijelzők jól megtervezett használata például bármilyen épület vonzóságát nagymértékben tudja befolyásolni. Ma már számos egyedi megoldás érhető el, mint például a hajlított OLED vagy a kivételesen széles kijelzők, és vannak egészen extrém méretű és formájú videófalak is, az idei év egyik újdonsága pedig az átlátszó OLED kijelző. Ezekkel az eszközökkel növelni lehet a tér hatékonyságát, arról nem is beszélve, hogy látványossá, hívogatóvá is teszik azt.Az irodai dolgozók is egyre több eszközt használnak, ráadásul sokan egyszerre több feladatra is koncentrálnak - a multitaskinghoz tökéletes eszköz egy UltraWide monitor, de a 49 hüvelyk szélességű kijelzők kifejezetten hasznosak a kreatív szakmákban dolgozóknak is. A hatékonyabb meetingekhez az interaktív digitális táblák nyújthatnak megoldást, de a hatékony munkavégzést segítő eszközök mellett fontos kérdés a munkakörnyezet, a munkahelyi jóllét is. Számos nemzetközi kutatás bebizonyította, hogy az ideális hőmérséklet és a benti levegő minősége nagyban befolyásolják a munkahelyi produktivitást és jó hatással vannak a közérzetre is, ezért nem mindegy, hogy milyen klímaberendezést használunk az irodában, például korszerű és energiatakarékos hűtő- és fűtő rendszereket, valamint okos légtisztító készülékeket.