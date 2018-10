Most Budapest jön: grandiózus fejlesztési tervek a kormány és a főváros összefogásával

földrajzi adottságok

egyre nagyobb a tőke és a tudás koncentrációja

a Közép-Magyarországi régió kedvező demográfiai folyamatai, amiben a következő tíz évben is növekedés várható

a város kellemes hangulata, egy barátságos méretű világváros anélkül, hogy túlzsúfolt lenne

szabad és biztonságos, a befektetési lehetőségek szempontjából is

nemzetközi viszonylatban is vonzó, Közép-Európa egyre nagyobb tényező a világgazdaságban

a budapesti szolgáltatószektor megállja a helyét, a fiatalok szorgalmasak, nagy tudásúak és az infrastruktúra is megállja a helyét

Budapesten egyre erősebb az együttműködés kultúrája, javul az üzleti világ és a kormányzat közötti párbeszéd

Fürjes Balázs Budapestért és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár Miniszterelnökség 2000-2002 között három évig a Budapest Sportcsarnok (Papp László Sportaréna) újjáépítéséért a 2012-es budapesti olimpiai pályázatért felelős miniszteri biztos voltam, 1998-2002 között igazgatósági tagja, részben... Tovább »

Az unió fővárosai közül itt lehet a legjobb élni, a magyar főváros Európa top 3 fővárosának egyike lehet, melyet az alábbi tényezők támasztanak alá:A lehetőségekhez azonban tudatos és kemény munkára van szükség. Szükség van tapasztalt, kipróbált, cselekvőképes vezetők személyére, de ugyanilyen fontos a kormányzat és a városvezetés közti szoros együttműködés is. Az eredményes városépítéshez szükség van egy jó mestertervre, egy jó városépítő tervre.Ahogy Széchenyi mondta egykor: "Budapest a magyar polgárság szíve, a magyar szabadság városa, amely a polgárosodás programjaként született."A főváros számunkra is egy nemzeti ügy, melynek felépülése a legnagyobb magyar sikersztori. A sikereihez viszont már régen is összefogásra, a nemzeti kormány cselekvésére és az ország pénzének helyes felhasználására volt szükség. Budapest nélkül nincs sikeres Magyarország, ez az egyetlen magyar világváros, Magyarországot Budapest teszi fel a világtérképre, és az egyetlen, globálisan ismert magyar brand. Budapest együttműködésre ösztönzi a különböző világlátású embereket, a racionális kritikai gondolkodás hazai fellegvára, ami szintén hozzájárul a város sikeréhez.A főváros egyszerre a budapestiek otthona és a nemzet fővárosa, így élhetőnek és méltóságtelinek is kell lennie. Ehhez viszont hozzáadódhat egy európai minőség is, minden esélye megvan, hogy Közép-Európa térségszervező fővárosa lehessen. A mindenkori magyar kormány mindig felelős volt és felelős lesz Budapestért, nem hagyhatja magára, de nem is gyámkodhat felette. A siker kulcsa a kormány és a városvezetés közti együttműködés, éppen ezért alakul meg a Budapesti Közfejlesztési Tanács.

Budapest identitása és jövőképe

budapesti tények és trendek 2020

kiindulópont, előzményes iránymutatás

kiemelt budapesti fejlesztési célok, térségek

finanszírozási háttér, uniós források feltérképezése

közösségi részvétel

társadalmi konfliktusok és azok kezelése

Budapest 2030 Konferencia (galéria, 12 kép)

Mostantól minden lényeges közfejlesztés itt dőlhet el, amelyben a főváros és a kormányzat képviselői egyenlő arányban képviseltetik magukat, egyenlő szavazattal bírnak és a döntés kizárólag egyhangú szavazattal hozható. A főpolgármesternek a 2030-as fejlesztési tervvel kapcsolatban is vétójoga van.November 17-én, a város születésének 145. születésnapján tehát a Fővárosi Tanács megtartja alakuló ülését, 2019-ig elvégzi a fejlesztési tervet, ami 2020-tól indulhat el. Ebben viszont a városvezetés és a kormány mellett közösségi tervezésre is szükség van, éppen ezért a budapesti párbeszéd során a városi, a civil és szakmai közösségeket arra kérjük, hogy találjuk ki együtt Budapestet, hogy valós igények alapján készüljön el a fejlesztési terv, melynek 7 fejezete lesz:Hiszünk abban, hogy ha mi, budapesti közösségek meghallgatjuk egymást, odafigyelünk egymásra akkor közös munkával sokkal jobb tervet tudunk alkotni Budapest jövőjéről.