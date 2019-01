Nyártól jöhet a változás a villamosközlekedésben

A beruházás eredetileg tervezett befejezési határidejét módosítani kellett, mert a kivitelezés során előre nem látható közműmunkák elvégzésére volt szükség, emellett jogszabályváltozás miatt a végállomási helyiségek kialakítása az eredeti tervek szerint már nem volt lehetséges. A létesítmény megépítéséhez szükséges engedélyeztetés jelenleg is folyamatban van.Az új végállomás kiépítésének időtartamát és a szükséges próbaüzemet figyelembe véveminden más kivitelezési munka áprilisig befejeződik, így a közúti korlátozások is megszűnnek tavasszal.A CAF várhatóan év végéig szállítja le a hosszabb vonal kiszolgáláshoz szükséges öt új, 56 méter hosszú szerelvényt, ezzel hétköznap csúcsidőben is jelentősen javítják a fővárosban közlekedő alacsonypadlós, korszerű szerelvények arányát. Az 1-es villamos meghosszabbítása a Fővárosi Önkormányzat és a BKK kiemelt közlekedésfejlesztési beruházása, amelyet az unió 8 milliárd forinttal támogat, a teljes bekerülési költség 8,6 milliárd forint.